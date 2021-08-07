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İnegöl kendine yakışanı yaptı - Son Dakika

İnegöl kendine yakışanı yaptı

07.08.2021 15:43
İnegöl kendine yakışanı yaptı, System.String[]

İnegöl Belediyesi'nin yangın bölgesindeki ihtiyaç sahiplerinin yaralarını sarmak adına başlattığı yardım kampanyasında 3 gün gibi kısa sürede 1 tır malzeme toplandı.

İnegöl Belediyesi'nin yangın bölgesindeki ihtiyaç sahiplerinin yaralarını sarmak adına başlattığı yardım kampanyasında 3 gün gibi kısa sürede 1 tır malzeme toplandı. Vatandaşların, esnafların, işadamlarının ve belediyenin katkısıyla hazırlanan yardımlar, Manavgat'a ulaştırılmak üzere dualarla yola çıktı.

İnegöl Belediyesi, 28 Temmuz'da başlayan orman yangınlarından ciddi zarar gören Manavgat bölgesindeki ihtiyaç sahipleri için yardım kampanyası başlatmıştı. 3 günde ilçe halkının yoğun ilgisiyle ciddi oranda yardım malzemesi temin edildi. İnegöl Belediyesi'nin de katkı koyduğu yardımlar 1 tırı doldurdu. Toplanan yardımlar bugün 14.00'da Ziraat Bankası önünden dualarla uğurlandı. Yardımların ulaşımıyla ilgili lojistik destek veren Lider Lojistik firması, yangınların son bulması adına 3 adet kurban kesti.

Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, Ticaret Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ ile çok sayıda katılımcı, yardım tırının uğurlama törenine katıldı. Burada tır yola çıkmadan bir açıklama yapan Başkan Alper Taban, şöyle konuştu: "28 Temmuz'da Manavgat bölgesinde başlayan orman yangınlarıyla ilgili yardım tırımızı uğurlamak üzere toplandık. Öyle necip, öyle aziz bir millete sahibiz ki her türlü sorunda, afette birlik olarak ne yapabiliriz, nereye ne ulaştırabiliriz şeklindeki taleplerin üzerine bizler de vatandaşlarımızın bu hissiyatına cevap vererek bu yardımları oraya ulaştırmak üzere bir organizasyon yaptık."

"Bölgede yangınlar başladıktan sonra Bakanlığımızın tüm birimleri, Orman Teşkilatı, belediyelerimiz herkes destek olmaya çalıştılar. Tabi bir taraftan da yaralar sarılmaya çalışılıyor. Buradan hareketle biz de hem İnegöl Belediyesi olarak bölgeye çalışma arkadaşlarımızdan özellikle yangın söndürme çalışmalarına destek olmak adına bir ekip çıkardık. Beraberinde en son İnegöl İnsani Yardım Vakfı ekibimiz ve İNDAK ekibimiz bölgeye intikal ettiler. Orada gayretle çalışıyorlar. Karınca misali bir damla su taşıyabilmek ya da yaraları sarabilmek anlamında"

İnegöl yardımsever bir şehir

"Bugün özellikle orman yangınından evleri yanan, etkilenen, şuanda açıkta olan vatandaşlarımızın yaralarının hızlı şekilde sarılmasıyla ilgili devletimiz zaten gerekli çalışmaları yapıyor ama vatandaşlarımızın da bu hissiyatını karşılayabilme adına yatak, yorgan, nevresim takımları, gıda ve giyim kolileri, tıbbi malzemeler, hijyen paketleri, mutfak eşyaları gibi yardım malzemelerini toplayarak gönderiyoruz. Bu organizasyona katkı koyan herkese teşekkür ediyorum. Bugün yaraları sarmamız gereken, bir ve beraber olmamız gereken bir gündeyiz. Eleştiriden ziyade bunu bir günde bertaraf etmemiz gereken bir gündeyiz. Lider Lojistik Firması yetkililerine de teşekkür ediyorum. Kendileri 3 tane hayır kurbanı kestiler rabbim inşallah bu afeti üzerimizden kaldırsın düşüncesiyle. Aynı zamanda lojistik anlamında destek veriyorlar. Ticaret Odası Başkanımız ve Kaymakamımız da aramızda, kendilerine de teşekkür ediyorum. Yanan evler yapıldığında evlerin İnegöl mobilyasıyla donatılmasıyla ilgili de kendilerinin bir organizasyonu, çalışması var. İnegöl yardımsever bir şehir, İnegöl hoşgörülü bir şehir, İnegöl bereketli bir şehir Bu bereketimizi de inşallah paylaşmak durumundayız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yapılan yardımların oradaki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza şifa olmasını diliyorum. Kaybettiğimiz vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum."

Kaymakam Eren Arslan ise "İnegöl bir kez daha yardımseverliğini, duyarlılığını gösteriyor. Bu organizasyonu gerçekleştiren Belediye Başkanımız ve tüm emek sarf edenlere teşekkür ediyorum. Biz gerçekten güçlü bir devlet, büyük bir milletiz. Memleketimizin herhangi bir yerindeki vatandaşımızın üzüntüsü hepimizin üzüntüsüdür" dedi.

Konuşmaların ardından yardım malzemelerinin bulunduğu tır, dualarla yola çıktı. - BURSA

İnegöl Belediyesi, Eren Arslan, Yangın, İnegöl, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam İnegöl kendine yakışanı yaptı - Son Dakika


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