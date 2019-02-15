İnegöl Kitap Günleri Kapılarını Açtı

MODEF Fuar Alanında düzenlenen ve 15-24 Şubat tarihleri arasında açık kalacak olan kitap fuarında 115 yayınevi eserlerini İnegöllülere sunacak. Fuara ilk günden öğrenciler akın ederken, fuar kapsamında birçok yazar da İnegöl'de konuk edilecek.

GENİŞ KATILIMLI BİR FUAR

İnegöl Belediyesi'nin bu yıl 3'üncüsünü düzenlediği İnegöl Kitap Günleri fuarı, bugün düzenlenen coşkulu törenle kapılarını ziyaretçilerine açtı. Akıl yayıncılık Organizasyon Şirketi işbirliğinde MODEF Fuar Alanında düzenlenen İnegöl Kitap Günleri Fuarında; 100'e yakın yazar, 115 yayınevi, 1 milyon kitap, konferanslar, söyleşiler ve imza günleri ile İnegöl halkı dolu dolu bir 10 gün geçirecek.

BİRÇOK ÜNLÜ YAZAR İLÇE HALKIYLA BULUŞACAK

İlçe halkına kitap okumanın önemini aşılamak, okuma yazma seferberliğine katkı sağlamak ve okur-yazar buluşmalarına öncülük ederek geleceğe hazırlanan çocuklara kitabı ve okumayı teşvik etmek amacıyla düzenlenen fuar, 24 Şubat Pazar gününe kadar devam edecek. Bu 10 günlük sürede her gün aralarında Ahmet Ümit, Kahraman Tazeoğlu, Bahadır Yenişehirlioğlu, Hatice Kübra Tongar, Yavuz Bahadıroğlu, Ahmet Şimşirgil ve Ramazan Kurtoğlu gibi birçok güçlü kalemin yer aldığı ve herkesin yakından tanıdığı yazarlar 'Yazar Buluşmaları' kapsamında İnegöllülerle bir araya gelecek. Kitap Günleri etkinliği hafta içi 09:00-20:00 hafta sonu ise 10:00-20:00 saatleri arasında 10 gün dolu dolu yaşanacak.

Fuarın açılış töreni bugün 10.00'da MODEF Fuar Alanında gerçekleştirildi. Açılışa; Kaymakam Şükrü Görücü, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Belediye meclis üyeleri ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Ersan ve yönetim kurulu üyeleri, Milli Eğitim Şube Müdürleri ile çok sayıda davetli katıldı. Açılışa fuarın onur konukları yazarlar da eşlik etti.

"TARİHİMİZİ ANLAMANIN YOLU KİTAPLARDAN GEÇİYOR"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan açılış töreninde, selamlama konuşmasını Dr. Ramazan Kurtoğlu yaptı. Kurtoğlu konuşmasında, "Mensup olduğumuz dinin yüce İslam'ın ilk ayeti okudur. Bunu lütfen unutmayalım. Şanlı tarihimizi, Selçukluyu, Osmanlıyı anlayabilmenin yolu kitaplardan geçer. Sayın kaymakamımızın, sayın belediye başkanımızın bu etkinliğimizi düzenlemiş olmasını özellikle önemsiyorum. Belediyelerimizin, kaymakamlıklarımızın kitaplar üzerine yoğunlaşmasını Türk milletinin geleceği açısından oldukça önemli."

"BU MESELEYİ MUTLAKA TERSİNE ÇEVİRMEMİZ GEREKİYOR"

Avrupa birliğine bağlı bir kuruluşunun araştırmasına da değinen Kurtoğlu, "İngiliz çocuğu liseyi bitirdiğinde ana dilinden 98.000 kelime biliyor, Fransız çocuğu ana dilinden 88.000 kelime, Alman çocuğu 92.000, Çinli 40.000, ama maalesef Türk çocuğu ana dilinden 9.000 kelime bilerek liseden üniversite kapısına geliyor. Bu meseleyi mutlaka tersine çevirmemiz gerekiyor bunu içinde böylesi güzel bir etkinliği çok önemsiyor ve uzun yıllar devam etmesini ümit ediyorum" diye konuştu.

"BAŞARI TEK BİR NOKTADA GİZLİDİR; NEREDEYSEN ORADA OL"

Kitap Günleri etkinliğinde Tarihçi yazar Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil'de yapmış olduğu konuşmada, "Bugün bende burada olmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Bu güzel kitap fuarının hayırlı vesilesi olmasını diliyorum. Bakın size bir tek şey söyleyeceğim evet gençler şu anda nerede olduğunuzu bilin. Şuan nerede olduğunuzu nereye geldiğinizi kimleri tanıdığınızı görün ve bilin size başarının tek bir sırrını söyleyeceğim başarı tek bir noktada gizlidir neredeysen orada ol neredeysen orada ol şayet bunu yapabilirseniz bugün Almanya'da, bugün Amerika'da okuyan çocuklardan gençlerden çok daha iyi bir noktada olursun. Geldiğiniz yerde olun, bulunduğunuz yerde olun. Anneyle konuşuyorken annenle babanla konuşuyorken babanla, sınıfta sınıfta, okulda okulda konferansta konferansta namaza durduğunda namazda ol başka yerde olma. Başka bir yede olma asla sanal bir alemde yaşama" açıklamasında bulundu.

"DÜNYANIN EN ÇOK OKUYAN MİLLETİ BENİM ECDADIMDIR"

İlimin kıymetini lütfen bilelim diyen Şimşirgil, "Dünyanın en çok okuyan milletini okumayan millet olarak gösterdiler. Tarihini iyi bil, edebiyatını iyi bil, dinini iyi bil, dünyanın en çok okuyan milleti benim ecdadımdır. Onu %3-%4-%5 okur gibi gösterdiler asla aldanma en çok okuyan benim ecdadım. Çünkü oku diyen bir kitabın bir dinin insanıyız bizler. Peygamberimiz derki şu dörtten biri ol beşinci olma helak olursun öğreten ol, öğrenen ol, dinleyen ol, bunları seven veya teşvik eden ol beşinci olma helak olursun mahvolursun pişman olurusun dünyaya gelmeden ölü olursun diyor. Bunun için kültür diyen kitap diyen bugün üçüncüsünü tertipleyen maalesef bu okuma alışkanlığından uzaklaşan milleti okuma uğruna alimlerle buluşturma uğruna en güzel faaliyeti gerçekleştiren başkanımıza, kaymakamımıza ben şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

"DAHA ÇOK OKUYAN, OKUDUĞUNU ANLAYAN VE ANLAMLANDIRAN NESİLLER YETİŞTİRMELİYİZ"

İlçe Milli Eğitim Müdürü adına konuşan şube müdürü Ali Doğru da törende bir konuşma yaptı. İnegöl Belediyesine teşekkür ederek konuşmasına başlayan Doğru; "Bugün çok önemli bir etkinliğin açılışında birlikteyiz. Bizi kitabın etrafında toplayan belki bir yazardan başka bir yazara, belki bir kitaptan başka kitaplara ulaştıracağına inandığımız İnegöl 3.kitap günleri fuarına katılımızdan dolayı hepinize şükranlarımı sunuyorum. Tarih boyunca bu kadim coğrafyada oku ilahi emri ile inşa edilen medeniyetin mirasını yüklenmek gibi bir mesuliyetimiz vardır. Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızı önemsemenin yolu da kitaplardan geçmektedir. Bu yüzden çocuklarımızı daha çok kitapla daha çok yazarla konuşturmalıyız. Milli Eğitim Bakanlığımızın 2023 vizyon belgesinde de sık sık atıfta bulunduğu insan odaklı bir eğitim anlayışının amacına ulaşmak için çocuklarımıza daha çok okuyan, okuduğunu anlayan ve anlamlandıran nesiller olarak yetiştirmek zorundayız. Bu açıdan çocuklarımızı, ailelerimizi ve öğretmenlerimizi kitapla ve yazarla buluşmaları için düzenlenen bu etkinliğe sadece çocuklarımızın değil öğretmen arkadaşlarımızın ve anne babalarımızın katılarak istifade etmelerini istiyorum. Bu çerçevede İnegöl Belediyesi tarafından 3'üncüsü düzenlenen ve yaklaşık 50.000 öğrencimizin katılacağı bu etkinliğe emeği geçen başta sayın belediye başkanımız Alper Taban başta olmak üzere tüm ekip arkadaşlarına teşekkür ediyorum" dedi.

"BU ETKİNLİĞİMİZİN UZUN YILLAR DEVAM ETMESİ EN BÜYÜK TEMENNİMİZ"

Doğru'nun ardından Belediye Başkanı Alper Taban kürsüye çıkarak bir konuşma yaptı. Göreve geldiği günden bugüne küçük dokunuşlarla büyük farkındalıklar oluşturulabileceğini söylediklerini ifade eden Taban, "Sizlerin fikirlerinizi önemsiyoruz dedik. Sizlerle her ortamda, her platformda buluşmak istiyoruz dedik. Yeri geldi okullarınıza geldik, yeri geldik programlarda buluştuk. Öğrencilerin fikrinden ne olur demedik tüm fikirlerinize değer verdik. Tüm bu mihvalde sizlerden istediğimiz kitap okuma alışkanlığının artması. Türkiye'de 4 kişilik bir aile ayda cep telefonu ve iletişim masraflarına 173 lira harcıyor. Aynı ailemiz kitap için yılda 5,5 TL para ayırıyor. Bilgiye çok rahat ulaşabildiğimiz bir dönemdeyiz. Belediye olarak, diğer kamu kurum ve kuruluşların desteği ile devletimizin olanaklarıyla ayrıca kütüphane gibi fiziki ortamlarla kitap okumayı artırmaya çalışıyoruz. Bizlerde bugün şehrimizde yine bir kitap günü etkinliği oluşturduk. Bu sene de bu etkinliğimizin 3'üncüsünü gerçekleştiriyoruz. İnşallah temennimiz bu etkinliğimizin uzun yıllar devam etmesi" şeklinde konuştu.

"HERKESİN BAŞUCUNDA BİRDEN FAZLA KİTABI OLSUN"

Benim istediğim herkesin başucunda birden fazla kitabı olsun. Ve herkesin bu mana da bir hedefi olsun. Ayda şu kadar kitap okuyacağım, yılda da bu kadar kitap okuyacağım diyebilsin. Yaratanın bizlere verdiği ilk emir Oku. Bu konuda farkındalığımızı ve şuurumuzu artırmalıyız. Kitap okuma alışkanlığının artması için ben elimden gelen tüm çaba ve gayreti göstereceğim."

KİTAP KUMBARASI

Yine bu alanda bir farkındalık çalışması da gerçekleştireceklerini belirten Taban," Fuar alanı girişine yerleştirdiğimiz kitap kumbarasına bağış yaparak hem şehir merkezinde hem de kırsal mahalle okullarımıza kitap konusunda yardımcı olmak istiyoruz. Bu konuda sizlerden destek bekliyoruz."

KİTAP GÜNLERİ ETKİNLİĞİ

İnegöl Kitap Günleri hakkında da bilgi veren Başkan Taban, "Geçen yıl 500 bin kitap hedefiyle çıktığımız bu yolda bu yıl 100'e yakın yazar, 115 yayınevi, 1 milyon kitapla alanımız da genişleterek kitapla buluşma adına güzel bir organizasyona imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz.15-24 Şubat tarihleri arasında açık olacak kitap günlerini dolu dolu geçireceğimize inancım tam. Kitap günleri kapsamında 13 yerel yazarımızın da imza günlerini gerçekleştirerek yerel yazarlarımıza olan desteğimizi bir kez daha tescillemiş olacağız. Ayrıca Edebiyat Yarışmasının Ödül Töreni de 16 Şubat Cumartesi Saat: 12.00'de yine bu mekanda olacak" şeklinde konuştu.

FUARI HERKESİN GÖRMESİNİ İSTİYORUZ

Sosyal medyadan ve belediyemizin iletişim kanallarından yapacağımız duyurularla hafta sonu tüm kitapseverleri buraya getirmeyi arzuluyoruz diyen Taban, "Böylesi güzel bir organizasyonu tüm ilçe halkımız görsün diye belirli noktalardan kaldıracağımız ücretsiz araçlarla buraya vatandaşlarımızı getirmeyi istiyoruz. Bunu niye yapıyorsun derseniz mazeretiniz kalmasın diye. Buraya gelemdim, buraya ulamadım demesin vatandaşlarımız. Kim gelmek isterse buraya onu getirmeye hazırız."

KATKI VE DESTEK OLANLARA TEŞEKKÜR ETTİ

Konuşmasının sonunda Başkan Taban, İnegöl Kitap günlerine katkı ve destek veren kişi ve kurumları da teşekkürlerini belirtti. Taban, "Başta Kültür Bakanlığı olmak üzere, Modef fuarcılığa ve akıl yayıncılık organizasyona, sponsor okullarımızdan Birey Lisesine, Bildim okullarına, Kalite Özel eğitim kurumlarına ve Okyanus Koleji'ne çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bugün açılışımızda bizleri yalnız bırakmayan değerli yazarlarımız Ahmet Şimşirgil, Ramazan Kurtoğlu ve Yunus Arıkan'a şükranlarımızı sunuyoruz" açıklamasında bulundu.

"BİZLERİN YAPABİLECEĞİ ÇOK ŞEY VAR"

Açılış töreninde kürsüye son çıkan isim ise Kaymakam Şükrü Görücü oldu. Güzel bir organizasyonun açılışında bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Görücü, "Bugün mutluyuz, gururluyuz. İlçemizde kitap günlerinin 3'üncüsünü düzenliyoruz. Böylesi güzel etkinliğe katkı veren başta belediye başkanımız olmak üzere herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Bizler ülke olarak kitap okuma konusunda maalesef hak ettiğimiz yerde değiliz. Kitap okuma konusunda dünya ülkeleri bizden ileri noktadalar. Bizler niye böyleyiz. İnegöl'den tutunda Türkiye'nin neresine giderseniz gidin kahvehaneler dolu. Verilere göre ülkemizde 570-580 bin kahvehane varken, kütüphane sayımız 28 bin civarı. Dolayısıyla bizlerin yapabileceği çok şey var. Halbuki Allah'ın bizlere ilk emir olarak Oku dediği bir dinin mensuplarıyız. Milletimiz okumaya ve okuyana çok değer vermiştir. Bunu çok iyi biliyoruz ki 21.yüzyıl bilgi çağı ise, çağı yakalamak için daha çok okumalıyız. Çağı yakalayanların daha ileri gideceği, geride kalanların belki tarih sahnesinden silineceği bir dönem içerisindeyiz. Bu mana da çocuklarımız ve gençlerimiz mutlaka okumalılar. Daha çok okumalılar, okuduklarını anlamalı ve sorgulamalılar ki geleceğin Türkiye'sini inşa edebilsinler" dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi ile İnegöl Kitap Günleri'nin açılışı gerçekleştirildi. Açılış sonrası protokol üyeleri ve yüzlerce öğrenci kitapların sergilendiği stantlara akın etti. protokol üyeleri burada yazarlarla birlikte kitapları inceledi.

ÖYKÜ TADINDA İNEGÖL KİTABININ TANITIMI DA YAPILDI

Kitapla buluşma adına gerçekleşen İnegöl Kitap Günlerinin açılışında İnegöl Belediyesi tarafından desteklenen Araştırmacı-Yazar Turhan Şahin'in ''Öykü Tadında İnegöl'' kitabının tanıtımı da imza günü salonunda yapıldı.