İnegöl Mesudiye Mahallesi'nde 200 metre uzunluğunda yol açılıyor - Son Dakika

İnegöl Mesudiye Mahallesi'nde 200 metre uzunluğunda yol açılıyor

İnegöl Mesudiye Mahallesi'nde 200 metre uzunluğunda yol açılıyorBURSA'da İnegöl Belediyesi, Mesudiye Mahallesi'nde 200 metre uzunluğunda yeni yol açılması çalışmalarına başladı.

İnegöl Mesudiye Mahallesi'nde 200 metre uzunluğunda yol açılıyor

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BURSA'da İnegöl Belediyesi, Mesudiye Mahallesi'nde 200 metre uzunluğunda yeni yol açılması çalışmalarına başladı. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Şehrin dört bir yanında hizmet seferberliğini sürdüren İnegöl Belediyesi, Mesudiye Mahallesinde Söğütlü Sokak ve Muzaffer Sokakta toplam 200 metre yeni yol açılması çalışmasının startını verdi. Çalışma kapsamında 700 m3 kazı ve 1500 ton alt temel malzemesi serilerek dolgu yapılacağı, çalışmanın toplam maliyetinin de 30 bin TL olduğu ifade edildi.

TÜM DONATI EKSİKLERİMİZİ TAMAMLAYACAĞIZ

Devam eden çalışmayı Belediye Başkanı Alper Taban bugün yerinde inceledi. 15.00'da belediye meclis üyeleri ve mahalle sakinleriyle birlikte yapılan incelemede, çalışma hakkında bilgi verildi. Burada bir açıklama da yapan Başkan Taban, 'Bugün çok değerli meclis üyelerimizle, çalışma arkadaşlarımızla, muhtarımızla, mahalle sakinlerimizle Mesudiye Mahallemizde devam eden çalışmaları yerinde inceliyoruz. Söğütlü ve Muzaffer Sokağın bulunduğu lokasyonda şuanda araçlarımız yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Mahallelerimizde planda işli olan ve artık yapılaşmanın da artmasıyla ihtiyaç olan yol çalışmalarını hızlandırdık, tamamlamaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz Mesudiye Mahallemizde de daha önce yine derenin diğer tarafında bazı çalışmalarımız olmuştu. Bu çalışmalara hızla devam edeceğiz. İnşallah kaldırımından tretuvarına, altyapısından üst yapısına kadar, yeşil alanına, parkına kadar tüm donatı eksiklerimizi hızlı bir şekilde tamamlayacağız. Ben emeği geçen arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Bir taraftan tasarruflu ve kaynak kullanımında en dikkatli şekilde hareket ederek daha fazla iş üretebilmenin heyecanı içerisinde çalışıyoruz' dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 17:21 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İnegöl Mesudiye Mahallesi'nde 200 metre uzunluğunda yol açılıyor - Son Dakika
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