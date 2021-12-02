İnegöl Milli Eğitim Müdürü Doğru, taşımalı eğitim öğrencilerini yerinde dinliyor - Son Dakika

İnegöl Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru, sabahın erken saatlerinde kırsal mahalleleri ziyaret ederek, taşımalı eğitim gören öğrencilerin ihtiyaç ve beklentilerini dinliyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Doğru, taşımalı eğitimle öğrenim gören öğrencilerin varsa sıkıntılarını gidermek ve taleplerini almak için bir program yaptıklarını bildirdi.

Erken saatlerde kırsal mahallelere giderek öğrencilerle sohbet ettiklerini, onların taleplerini not aldıklarını belirten Doğru, "Belki bizlere iletemeyecekleri sıkıntılar olabilir diye, onlarla direk temas halinde olacağımız bir program oldu. Öğrencilerimizin birkaç konuda talepleri oldu. Bunların çözümü için de çalışmalara başladık." ifadesini kullandı.