İnegöl Mobilya Fuarı iptal edildi - Son Dakika

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, temmuz ayında Bursa'nın İnegöl'de yapılması planlanan mobilya fuarının iptal edildiğini bildirdi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, "Ticaret Bakanlığının kararı ile daha önce 1 Temmuz'da serbest bırakılan fuar organizasyonlarının pandemi sürecindeki vaka artışlarından kaynaklanan sebeplerden dolayı 1 Eylül tarihine ertelenmesi ile bizim de İnegöl'de temmuz ayında yapmayı planladığımız Mobilya Fuarı iptal edilmiştir." dedi.



İnegöl'de her yıl düzenlenen ve koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Modef Expo Fuarı'nın 20-25 Temmuz tarihlerinde yapılması planlanıyordu.