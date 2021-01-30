İnegöl mobilya tarihinin hafızası: Ağaç Sanayi Müzesi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 6 yıl önce açılan Mobilya Ağaç Sanayi Müzesi, sektörde hem üretim hem de ihracatta ön sıralarda yer alan şehrin bu alandaki gelişimini yansıtıyor.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansının (BEBKA) destekleri, İnegöl halkının malzeme ve materyal bağışlarıyla 6 ay gibi kısa bir sürede tamamlanarak 14 Aralık 2014'te ziyaretçi kabulüne başlanan İnegöl Belediyesi Mobilya Ağaç Sanayi Müzesi 3 katlı inşa edildi.

Yapının zemin katında İnegöl'ün Cumhuriyet'e kadar ağaç sanayisinde geçirdiği evreler, bu dönemde var olan ve hala devam eden meslekler, üst katta Cumhuriyet sonrası dönem ve İnegöl'de mobilyacılığın gelişimi anlatılıyor. Son katta ise ilçenin kültür sanat faaliyetleri için oluşturulmuş 210 kişilik modern konferans salonu yer alıyor.

Ağaç işçiliği ve mobilyacılığın İnegöl'deki yüzlerce yıllık gelişimini kronolojik olarak anlatmak, tarihine ilişkin bilgi vermek, araştırma ve arşivleme yapmak ve bu sanatın kültürünü geniş kitlelere yaymak amacıyla oluşturulan müze, Osmanlı donanması için üretilen kadırga küreklerinden Friglere kadar pek çok tarihi bilgi de aktarılıyor.

Ziyaretçilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleriyle kabul edildiği, insanların bal mumu heykellerle betimlendiği müze 6 yılda yaklaşık 500 bin kişi tarafından ziyaret edildi.

"İnegöl mobilyanın başkenti"

İnegöl Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Önder Kılıç, bu yapının " Türkiye'nin ilk mobilya ağaç sanayi müzesi" niteliğiyle dönemin Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu tarafından açıldığını söyledi.

"Mobilya diyoruz ama ağaç sanayisini de özellikle ekliyoruz. Çünkü burada 1500'lü yıllardan başlayarak, Osmanlı donanması için üretilen kadırga küreğinden, ormandan başlayan bir serüven var. Aslında daha da eskiye gidersek Friglerden başlayan bir serüven var. Biz ağaç sanayisinin her alanını, özellikle müzenin zemin katında ve mobilyacılık ile alakalı tarih süreci de birinci katta izlenime sunduk, gelen misafirlerimize tanıtmaya çalıştık. Mobilyanın, ağaç işçiliğinin bütün hikayesini burada bulabilirsiniz. Unutulmaya yüz tutmuş meslek grupları var, devam eden meslek grupları var. Bunların hepsini bölüm bölüm, oda oda tanıtmaya gayret gösterdik."

Kılıç, Mobilya Ağaç Sanayi Müzesinin, aynı yerleşkedeki İnegöl Kent Müzesi ile bağlantılı olduğunu aktardı.

Her iki müzenin 2 bin 650 metrekare alana sahip olduğunu dile getiren Kılıç, "İnegöl mobilyanın başkenti. Her şehrin bir hikayesi var. Dünya genelinde sanayi müzeleri örnekleri var. İnegöl de böyle bir kazanım elde etmek zorundaydı. İnegöl'de mobilyacılık rastlantı değil, geçmişi, temelleri olan bir sektör. Biz bunu müzede anlatma gereği hissettik." diye konuştu.

Müzede birçok tarihi bilgiyi ziyaretçilerle paylaştıklarını belirten Kılıç, sözlerini şöyle sürdür