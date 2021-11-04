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İnegöl mobilya üreticilerinin hedefi 1 milyar dolarlık ihracat - Son Dakika

İnegöl mobilya üreticilerinin hedefi 1 milyar dolarlık ihracat

04.11.2021 11:03
İnegöl mobilya üreticilerinin hedefi 1 milyar dolarlık ihracat

Türkiye'nin önemli mobilya üretim merkezlerinden Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 1 milyar dolarlık mobilya ihracatı hedefleniyor.

Türkiye'nin önemli mobilya üretim merkezlerinden Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 1 milyar dolarlık mobilya ihracatı hedefleniyor.

Türkiye'nin dört bir yanında iç mekanları süsleyen İnegöl mobilyası yurt dışında da 150'den fazla ülkeye gönderiliyor. İlçede 4 binin üzerinde mobilya üreticisi, 60 bine yakın çalışan ve 1000 civarında mobilya mağazası bulunuyor. İnegöl, 650 milyon doların üzerinde mobilya ihracatıyla ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

Bursa'da düzenlenen fuarlar sayesinde Afrika ülkeleriyle de yeni iş bağlantıları kuran İnegöl mobilya üreticileri, ihracatı daha da artırmayı amaçlıyor.

İnegöl Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan, AA muhabirine, İnegöllü mobilyacıların Türkiye'nin istihdamına ciddi katkı sağladığını söyledi.

Ayhan, her geçen gün mobilya üretim kapasitesini yükselten İnegöl mobilya sanayisinin, yeni tasarımlarla yurt dışı alıcılarının gözdesi olduğunu anlattı.

Türk mobilyasının her geçen gün ihracatını artırdığını belirten Ayhan, şöyle devam etti:

"Türk mobilyasının ihracatı günden güne artıyor. Pastadan da önemli bir payı İnegöl mobilyası alıyor. Günden güne kendisini geliştiren İnegöl mobilyacısı yeni tasarımlar, yeni fabrikalar, yeni pazarlar arayışı içerisinde. Bu pazarların başında da Afrika ülkeleri geliyor. Birçok Afrika ülkesinden İnegöl'e gelen çok sayıda alıcı bulunuyor. Bunun yanında Avrupa pazarı da günden güne canlanıyor. Bunun yanında ABD pazarı da canlanmaya başladı. ABD, Türk mobilyasını uzun yıllardır takip ediyordu. ABD, dünyanın her üreticisinin ürün satmak istediği büyük bir pazar. Bu pazarı kimse kaybetmek istemez. İnşallah bizler de pazara yavaş yavaş girmeye başladık. Pazardan istediğimiz payı aldığımız sürece burada gelişmemizi hem hızlandırırız hem de daha dikkatli ürünler üreterek, bu işin devamlılığını sağlarız diye düşünüyorum."

"Biz ürettikçe yeni pazarlar bizi keşfetmeye başladı"

Ayhan, İnegöl'deki mobilya atölyelerinin hızla büyüyerek fabrikalara dönüştüğünü dile getirdi.

Fabrikalarda seri üretimin yapıldığını vurgulayan Ayhan, "Şu anda bant sisteminde seri üretimler ihracat yapmazsa tıkanır. Bu yüzden üreticilerimiz kendilerini geliştirerek ihracat pazarları arıyor." dedi.

Ayhan, İnegöl mobilya üreticilerinin son 20 yılda özellikle ihracatta adeta tarih yazdığını anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnegöl mobilya üreticileri ihracata 12 milyon dolarla başladı. Gelinen noktada yıllık ihracatımız 650 milyon dolara kadar çıktı. Pandemiden sonraki süreçte ise 1 milyar doları aşacağımıza inanıyorum. Mobilyada bu rakamları aşacağız çünkü bizim üretim hacmimiz günden güne büyümekte. İnegöl'de abi-kardeş, baba-oğul, bir iki kişi ile çalışan atölyeler çoğunluktaydı. Şimdi artık yüzlerce, kendini geliştirmiş 100'ün üzerinde çalışanı olan fabrikalara dönüştüler. Ürünleri yeni pazarlara satmak gerekiyor. Bu değişim, bu gelişim üretme ile başladı. Biz ürettikçe yeni pazarlar bizi keşfetmeye başladı."

İhracat, Türkiye, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İnegöl mobilya üreticilerinin hedefi 1 milyar dolarlık ihracat - Son Dakika


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SON DAKİKA: İnegöl mobilya üreticilerinin hedefi 1 milyar dolarlık ihracat - Son Dakika
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