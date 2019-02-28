Son Dakika Haberleri: İnegöl Mobilyası Endüstrisi İçin Bir Gelenek Olan "I'M Desıgn" Devam Ediyor

İnegöl Mobilyası Endüstrisi İçin Bir Gelenek Olan "I'M Desıgn" Devam Ediyor

1 saat önce

"I'm Design" organizasyonu devam ederken, 2 Mart günü yerli ve yabancı ünlü tasarımcılar, mobilya üretiminin merkezi olan İnegöl'de sektör temsilcileri ile buluşturacak.

İnegöl Mobilyası Endüstrisi İçin Bir Gelenek Olan

"Tasarım Her Dili Konuşur" ana temasıyla düzenlenen "I'm Design" organizasyonunun 2 Mart Cumartesi günü mobilya sektörü temsilcilerinin de katılımıyla İnegöl'de Park Otel'de gerçekleştirilecek söyleşiler bölümünde, ahşap endüstrisi ve ambalaj sektöründe faaliyet gösteren özel sektörde ortağı olduğu uluslararası firmada yöneticilik yapan futurist Emre Sayer "Geleceğe Hazır mıyız?", Claudia Küchen "Tasarım ve Pazarlama", Eyüp Atalay, "Yerel Dinamiklerle Uluslararası Tasarım", Marco Servalli " Tasarımla Kazananlar" ve Ece Yalım da "Tasarımla Uluslararasılaşma" başlıklı sunumlarını sektör temsilcileriyle paylaşacaklar.

Starwood'un ana sponsorluğundaki I'm Design'da Türkiye'de 24 farklı üniversitede bulunan Endüstriyel Tasarım ve Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümü öğrencilerinden fakültelerinin seçeceği 3'er öğrenci ile katıldıkları workshopu çalışmasını da Atilla Kuzu ve ekibi yönetiyor.

İnegöl Mobilya Sanayicileri Derneği (İMOS) Yönetim Kurulu Başkanı Okan Güler, "İnegöl olarak, mobilya denince ilk akla gelen merkez olma başarısını yakaladık. İnegöl artık Türkiye mobilya pazarında trendleri belirleyen bir ?kir lideri konumunda. Tasarım olgusunun daha fazla insan tarafından tartışılmasını ve sektörde dikkatleri İnegöl'e çeken "I'm Design" organizasyonunu başarıyla gerçekleştiriyoruz. Mobilya ile yaşayan kentimize büyük değer katan bu yılki etkinliğimizin 2 Mart Cumartesi günü düzenlenecek söyleşi bölümüne tüm sektör mensuplarımızı bekliyoruz" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 01:49 Kaynak: Bültenler

İnegöl, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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