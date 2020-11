İnegöl Off Road Yarışlarına hazırlanıyor - Son Dakika

İnegöl Belediyesi, İn-Off (İnegöl Off Road) iş birliğiyle şehre adrenalin dolu bir hafta sonu yaşatacak Off Road yarışlarına hazırlanıyor. 7-8 Kasım tarihlerinde Yeniceköy DOSTUM tesislerinde yapılacak etkinlikte farklı şehirlerden onlarca off road tutkunu bir araya gelecek.

Bir yandan İnegöl'ü geleceğe taşıyacak projeleri hayata geçirirken bir yandan da şehrin kültür sanat hayatına yön veren İnegöl Belediyesi, adrenalin dolu bir etkinliğin startını verdi. 7-8 Kasım tarihlerinde Yeniceköy Mahallesinde bulunan DOSTUM tesislerinde yapılacak 2 günlük off road yarışları için hazırlıklar başladı.

İnegöl Off Road (İn-Off) işbirliğinde yapılacak etkinlikte, farklı şehirlerden onlarca off road tutkunu yer alacak. DOSTUM'da kamp alanlarında ağırlanacak off road ekipleri Cumartesi günü Extreme parkurda şovlarını sunarken, 8 Kasım Pazar günü ise normal parkurda kıyasıya bir mücadele sergileyecek.

Öte yandan, organizasyonun tüm gelirlerinin SMA hastası olan 3 yaşındaki Eda bebeğe bağışlanacağı bildirildi. Spinal musküler atrofi (SMA) tip 1hastası olarak dünyaya gelen Eda bebek, vücudunu adeta esir alan hastalık nedeniyle ciğerlerinin gelişmemesi ve soluk alabilmesi için cihaza bağlı tutuluyor. Eda'nın bu hastalığı yenerek hayata tutunabilmesi için Macaristan'da uygulanan ve yüzde 95 başarı oranı ile yaklaşık 2 milyon 132 bin dolara mal olan tedavinin yapılması gerekiyor. İnegöl'de yapılacak off road yarışmasından elde edilecek gelirlerin de "EdayaNefesOl" kampanyasına bağışlanacağı açıklandı. - BURSA