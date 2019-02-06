İnegöl, ortak akıl için bir araya geldi
1 saat önce
İnegöl ekonomisinin dinamiklerini oluşturan odalar, işadamları dernekleri ve STK'ların başkanları, ekonomik kalkınma ve gelişimin tek vücut halinde sürdürülebilmesi ve İnegöl için daha etkin sonuçlar alınabilmesi adına düzenlenen Ortak Akıl Toplantısında bir araya geldi.
İnegöl
ekonomisinin dinamiklerini oluşturan odalar, işadamları dernekleri ve STK
'ların başkanları, ekonomik kalkınma ve gelişimin tek vücut halinde sürdürülebilmesi ve İnegöl için daha etkin sonuçlar alınabilmesi adına düzenlenen Ortak Akıl Toplantısında bir araya geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:30
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