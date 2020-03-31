Son Dakika › Güncel › İnegöl OSB'den 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına 150 bin liralık destek - Son Dakika
İnegöl OSB'den "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 150 bin liralık destek
6 saat önce
İnegöl Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 150 bin liralık destek verdi.
İnegöl Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 150 bin liralık destek verdi.
İnegöl OSB Başkanı Zeki Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünyanın zorlu bir süreç yaşadığını bildirdi.
Türkiye'nin her zamanki birlik ve beraberlik duygusuyla hareket ederek bu zor dönemi aşacağına inandığını belirten Şahin, "Bölgemizdeki sanayicilerimiz adına bu kampanyaya 150 bin lira katkı sunuyoruz. Bölgemizdeki kuruluşlardan elbette kampanyaya münferit katılımlar da olacaktır. Gün birlik ve beraberlik içinde hareket etme günüdür. Bir ve beraber olarak bu badireyi de atlatacağımıza yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 04:36 Kaynak: AA
Son Dakika 9 yaşındaki Devran, kumbarasındaki 29 lirayı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan kent sayısı 21'e yükseldi Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yurt dışında koronavirüs sebebiyle 98 vatandaşımızı kaybettik Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Devlet kademesinde 53 kişide koronavirüs tespit edildi