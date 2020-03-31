İnegöl OSB'den

İnegöl Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 150 bin liralık destek verdi.

İnegöl OSB Başkanı Zeki Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünyanın zorlu bir süreç yaşadığını bildirdi.

Türkiye'nin her zamanki birlik ve beraberlik duygusuyla hareket ederek bu zor dönemi aşacağına inandığını belirten Şahin, "Bölgemizdeki sanayicilerimiz adına bu kampanyaya 150 bin lira katkı sunuyoruz. Bölgemizdeki kuruluşlardan elbette kampanyaya münferit katılımlar da olacaktır. Gün birlik ve beraberlik içinde hareket etme günüdür. Bir ve beraber olarak bu badireyi de atlatacağımıza yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.