İnegöl Park Sahne İle müziğe doyacak - Son Dakika

Kültür Park içerisinde kurulacak sahne ile belirlenecek günlerde amatör müzisyenler kendi solist ve orkestralarıyla konser verebilecek. Başvurular İnegöl Belediyesi Kültür Sanat ve Gençlik Merkezi tarafından alınmaya başladı.

İnegöl Belediyesi, sokak müzisyenleri ve amatör müzisyenler için yaz boyu devam edecek bir etkinliğin startını veriyor. Kültür Park içerisinde kurulacak sahne ile belirlenecek günlerde amatör müzisyenler kendi solist ve orkestralarıyla konser verebilecek. Başvurular İnegöl Belediyesi Kültür Sanat ve Gençlik Merkezi tarafından alınmaya başladı.

Şehrin kültür sanat hayatına yön veren etkinlikleriyle bu alanda daha önce pek çok organizasyonu hayata geçiren İnegöl Belediyesi, amatör sanatçılar ve sokak müzisyenleri için İnegöl'de bir ilki gerçekleştiriyor. İnegöl Belediyesi, Park Sahne etkinliği ile sokak müzisyenlerine kendi şehrinde sahne alma fırsatı sunuyor. Hikmet Şahin Kültür Parkı içerisinde Amfi Tiyatro karşısında bulunan çim alanda İnegöl Belediyesi tarafından kurulacak sahnede, 14 yaş ve üzeri amatör müzisyenlerden oluşan gruplara sahne alma fırsatı sunulacak. "Park Sahne" isimli bu etkinlik, İnegöl Belediyesi'nin belirlediği gün ve saatlerde yaz boyunca devam edecek.

KENDİ ŞEHRİNDE KONSER VERME İMKANI

Park Sahnede sahne almak isteyen gruplar, İnegöl Belediyesi Kültür Sanat ve Gençlik Merkezinden Pazar günleri hariç haftanın 6 günü 10.00-17.00 saatleri arasında başvuru formu ve ayrıntılı bilgi alabilecek. Başvuru formu ile birlikte yaptıkları müziğin en az iki dakikalık videosunu da teslim edecek olan aday gruplar, seçici kurulun yapacağı elemenin ardından kendilerine verilecek tarih ve saatte park sahnede şarkılarını İnegöllü müzikseverler için söyleyebilecekler. Etkinlikte 1 solist ve bir enstrüman olmak üzere en az 2 kişinin bulunduğu gruplar sahne alabilecek. Gruplar kendi enstrümanlarıyla konser verecek.