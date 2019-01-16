İnegöl Sarıkamış Şehitlerini Andı

1. Dünya Savaşı'nda Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı ve 90 bin askerin şehit olduğu Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı dolayısıyla İnegöl Belediyesi tarafından anma programı düzenlendi. Ocak ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında Salı akşamı 20.00'da Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen "İnegöl Şehitlerini Anıyor" isimli Sarıkamış şehitlerini anma programına; Kaymakam Şükrü Görücü, Belediye Başkanı Alper Taban, AK Partili meclis üyeleri ve yöneticiler, Emniyet Müdürü Ramiz Erçetin ve vatandaşlar katıldı.

FOTOĞRAF SERGİSİ İLE BAŞLADI

Farklı etkinliklerle gerçekleştirilen Sarıkamış şehitlerini anma programı, Sarıkamış Harekatını anlatan 'SARIKAMIŞ Fotoğraf Sergisi' ile başladı. Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezi girişinde hazırlanan sergi, protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından ilgiyle incelendi. Sergi, 90 bin şehidimizin yaşadığı zorlukları ve Sarıkamış'ın acı izlerini de gözler önüne serdi.

BELGESEL VE SARIKAMIŞ DESTANINI ANLATAN TÜRKÜLER SESLENDİRİLDİ

Serginin gezilmesinin ardından salonda devam eden programda, Kuran-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Ardından Sarıkamış belgeseli izleyicilere sunuldu. Sarıkamış Harekatını tüm detaylarıyla anlatan belgesel gösterimi sırasında duygu dolu anlar yaşandı. Belgesel gösteriminin ardından aslen Sarıkamışlı olan ve Sarıkamış destanını anlatan türküleriyle bilinen Türk Halk Müziği sanatçısı Recep Ergül sahne aldı. Ergül, destanı seslendirdiği eserlerle dinleyicilerine adeta yaşattı. Sarıkamış şehitlerini anma programı, kum sanatı gösterisi ile son buldu.

"TÜM ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE ANIYORUM"

Program sonunda Belediye Başkanı Alper Taban sahneye çıkarak kısa bir selamlama konuşması yaptı. Taban, "Sarıkamış şehitlerimizi rahmet ve minnetle anmadan geçemeyiz. Tabi sadece orası değil, bu ülke sathında mücadele vermiş olan, ülkemizin birliğini, beraberliğini müdafaa etmek anlamında, vatanımızın bölünmez bütünlüğünü sağlamak adına geçmişten günümüze 15 Temmuz'da dahil olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Orada yaşananlar türkülerimize de konu olmuş, o hikayeler türkülerle anlatılmış. Ancak tabi biraz toplum olarak herhalde magazini daha fazla beğeniyoruz, seviyoruz. Ben de çok üzüldüm, bu akşam her ne kadar kar da yağsa bu salonun dolmasını arzu ederdim. Ne hikmetse hep bu konuşmaları gelenlere yapmak durumunda kalıyoruz. Bu arada Recep Beye de İnegöl'ün damadı olarak kendilerini artık bir İnegöllü olarak gördüğümüzü ifade etmek istiyorum. Kendilerine çok teşekkür ediyorum bu güzel gece için" dedi.

BU TOPRAKLARDA YAŞIYORSAK, BUNU GEÇMİŞİMİZE BORÇLUYUZ

Kaymakam Şükrü Görücü ise Sarıkamış'ta vatanı uğruna şehit düşen 90 bin askerimizi rahmetle ve minnetle andıklarını ifade ederek; "Eminim ki bugün bizim aramızda bizleri izliyorlar. Biz şunu hep söylüyoruz; bu ülke bizim, bu ülke mübarek, bu ülke geleceği son derece açık bir ülke. Yeter ki biz bir olalım, beraber olalım, kardeş olalım, güçlü olalım, üretelim ve ürettiğimizi satalım. Biz şunu çok iyi biliyoruz ki; bu vatanda eğer biz bugün yaşıyorsak, bu topraklar bizimse, suyunu içip temiz havasını soluyorsak, ekmeğini yiyorsak bunu borçlu olduğumuz yer geçmişimizdir, şehitlerimizdir, gazilerimizdir. Ve biz bunlarla ne kadar övünsek azdır. Şehit olmuş evladının kalan askerliğini ben tamamlayayım diyen kaç tane baba var? Şehit anası, babası vatan sağ olsun diyebilecek kaç ülke var. Ama biz şunu çok kolay unutuyoruz; 15 yaşında Çanakkale'de şehit olan gençler için yakışmış Hey 15'li türküsünde, maalesef biz bugün düğünlerde göbek atıyoruz. Geçmişini bilmeyen milletler geleceğine yön veremez. Biz onun için geçmişimizi çok iyi bileceğiz. Biz bu topraklarda yaşıyorsak, ay yıldızı bayrağımız semalarımızda dalgalanıyorsa, ibadetlerimizi coşku içerisinde yapabiliyorsak, minarelerimizde ezanlar okunuyorsa biz bunu geçmişimize borçlu olduğumuzu unutmayalım" diye konuştu.