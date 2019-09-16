Son Dakika Haberleri: İnegöl semâları paraşütlerle renklendi
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İnegöl semâları paraşütlerle renklendi

1 saat önce

İnegöl Belediyesi'nin DOSTUM organizasyonuyla bu yıl 4'üncüsünü düzenlediği Yamaç Paraşütü Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

İnegöl semâları paraşütlerle renklendi, System.String[]

İnegöl Belediyesi'nin DOSTUM organizasyonuyla bu yıl 4'üncüsünü düzenlediği Yamaç Paraşütü Festivali renkli görüntülere sahne oldu.


Sanayi, tarım ve turizm şehri İnegöl'de belediye tarafından Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (DOSTUM) vasıtasıyla tertiplenen 4'üncü Aktaş Tepe Yamaç Paraşütü Festivali gerçekleştirildi. Farklı şehirlerden 62 yamaç paraşütü tutkununun buluştuğu festival, renkli görüntülere sahne oldu. Sabah erken saatlerde DOSTUM Merkezinde bir araya gelen yamaç paraşütü tutkunlarına Belediye Başkanı Alper Taban da eşlik etti. Aktaş tepede hava şartlarının atlayışa uygun olmaması sebebiyle uçuşlar Cerrah'ta bulunan Karaman tepesinde gerçekleştirildi.


62 yamaç paraşütü tutkunu paraşütleriyle İnegöl'ün üzerine süzüldü. Başkan Alper Taban da uçuşlara katılarak yamaç paraşütü heyecanını yaşama fırsatı buldu. Uçuşların tamamlanmasının ardından DOSTUM Merkezinde köfte ikram edildi.


Alper Taban, "Farklı şehirlerden gelen sporcularımız var. Şehrimizi tanıtmak için düzenlediğimiz bu organizasyonda yamaç paraşütünün heyecanı ve keyfini doyasıyla yaşadık. Şahsen ben de az önce bir uçtum. Büyük keyif alarak semada süzüldük" dedi.


ağır bir şekilde uçuşunuzu gerçekleştiriyorsunuz. Tabi bu uçuşlarımızı çok değerli hocalarımızın sayesinde gerçekleştiriyorsunuz. Şehrimizde de 2222 metre yükseklikte olan Aktaş Tepe mevkiinde üç ayrı yöne aynı anda uçuş gerçekleştirilebiliyor. Özellikle yamaç paraşütü ile ilgilenen sporseverlerin dikkatini çekecek bir bilgi olduğu için paylaşmak istedim. Güzel bir festival oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA

Alper Taban, İnegöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 01:45 Kaynak: İHA
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