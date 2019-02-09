İnegöl Sıra Gecesinde Buluştu

Eğlencenin tavan yaptığı gecede çiğ köfte ikramları yapılırken, seslendirilen türkülerle Anadolu'nun dört bir yanı hatırlatıldı.

Şehrin kültür sanat hayatına yön verecek programlarla ilçe halkının karşısına çıkmaya devam eden İnegöl Belediyesi, farklı kültürlere ait etkinlikleriyle adeta Anadolu'yu İnegöl'e taşıyor. İnegöl Belediyesi, Şubat ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında Türk Halk Müziği Korosu ile yine eşsiz bir geyi ilçe halkına sundu. Türk Halk Müziği Korosu, Cuma akşamı 20.00'da İnegöl'de kültür sanatın merkezi haline gelen BEŞİNCİ Mevsim Kültür Sanat Merkezinde (BMKSM) düzenlenen sıra gecesi konseptli konserde, konuklar unutulmaz bir gece yaşattı.

SAHNEDE ÇİĞ KÖFTE YOĞURDULAR

Şef Yücel Düzel yönetimindeki THM korosu sıra gecesine uygun yöresel kıyafetlerle sahneye çıkarken, konser boyunca sahnede çiğ köfte yapıldı. Urfa'dan gelen ustalar, konserin son bölümünde çiğ köfteleri protokole ve sanatçılara ikram etti. Konser çıkışında da tüm vatandaşlara ücretsiz çiğ köfte ikramları yapıldı.

EĞLENCE TAVAN YAPTI

THM korosu, yaklaşık 2 saat süren sıra gecesinde Anadolu'nun farklı yörelerine ait eserleri koro ve solo olarak seslendirdi. Konser sırasında eğlenceli anlar yaşanırken, bazı vatandaşlar kendilerini tutamayıp oyunlarıyla konsere eşlik etti.

ANADOLU'NUN TÜM GÜZELLİKLERİNİ YAŞATTILAR

Konser sonunda kısa bir selamlama konuşması yapmak üzere sahneye çıkan İnegöl Belediye Başkan Vekili Turgay Yel, "İnegöl Belediyesi'nin Türk Halk Müziği korosuna, şefimiz Yücel hocamıza, saz arkadaşlarımıza ve bu güzel gecede Urfa'dan buraya gelerek bizlere çiğ köfte ikramında bulunan kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Belediyecilikte park, alt yapı, üst yapı çalışmaları bunlar bizim asli vazifelerimiz. Ama bir de bizim kültür sanat gerçeğimiz var. Sanat korolarımız var. Kardeşlerimiz bu geceleri bizlere yaşatmak için günlerce, aylarca çalışıyorlar. Bu akşam da bizi Urfa, Antep, Mardin, Van, Muş, Sarıkamış derken Anadolu'nun bu güzelliklerini yaşattılar, dolaştırdılar. Ustamız çiğ köfte ikram etti. Sizlerin de çiğ köfteleriniz dışarıda hazır. Sizlere de ikram edilecek. Katıldığınız için teşekkür ediyorum" dedi.