İnegöl Temizlikte Öncü

İnegöl Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, 2018 yılında yaptığı çalışmalar ile çevre dostu bir belediyecilik anlayışı ortaya koydu.

Bir şehir kirletilmeyerek temiz kalabilir düsturuyla yola çıkan Temizlik İşleri Müdürlüğü, İnegöl'ün dört bir tarafında yapılan çalışmalar ile ilçenin çehresini değiştirdi. Temizlik İşleri Müdürlüğünün 2018 yılı faaliyetleri hakkında açıklamada bulunan Belediye Başkanı Alper Taban, "Temizlik İşleri Müdürlüğümüz ortaya koyduğu çalışmalarıyla 2018 yılını verimli bir şekilde geçirdi. Temiz şehir, marka kent İnegöl olabilmesi için ve nihayetinde temiz şehir unvanını alabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Temizlik konusunda örnek belediyeyiz" şeklinde konuştu.



Gelecek nesillere temiz bir çevre ve yaşanabilir bir İnegöl bırakmak adına bütün dinamikleriyle şehrin her bir noktasında çalıştıklarını belirten Başkan Alper Taban, "2018 yılında 191 personel 49 araç ile vatandaşımıza mesken katı atıklarını toplama ve şehir temizliği hizmeti verilerek, işlek noktalardan her gün gün aşırı olmak üzere 97 bin 200 ton katı atık toplandı. Merkez ve kırsal ayrımı yapmadan, şehrimizin her bir noktasında ekiplerimiz sahada. İlçemizde bulunan sanayideki boş arsaların, camilerin ve pazar yerinin yıl içerisinde rutin olarak temizlenmesi yanında, meydancı dediğimiz ekip arkadaşlarımız da cadde cadde İnegöl'ü her gün temizliyor. Ayrıca ilçemizde bulunan dekoratif yer altı ve yerüstü atık toplama konteynırların bakım onarımları, deforme görmüş etiketlerinin yenilenmesi ile konteynırların dezenfekte işlemlerini de yaptık. İnegöl Belediyesi olarak ne kadar temizlik faaliyeti yaparsak yapalım asıl olan kirletmemektir. Vatandaşlarımızdan bu konuda gerekli özeni göstermelerini beklediğimizi de buradan özellikle belirtmek istiyorum" açıklamasında bulundu. - BURSA

