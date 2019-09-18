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İnegöl Ticaret ve Sanayi Odasından üyelerine İNTERMOB 2019 gezisi

1 saat önce

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO), 12-16 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek "22. Uluslararası Mobilya Yan Sanayi, Aksesuarları, Orman Ürünleri ve Ahşap Teknolojisi Fuarı'na" (İNTERMOB 2019) ücretsiz gezi düzenliyor.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odasından üyelerine İNTERMOB 2019 gezisi, System.String[]

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO), 12-16 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek "22. Uluslararası Mobilya Yan Sanayi, Aksesuarları, Orman Ürünleri ve Ahşap Teknolojisi Fuarı'na" (İNTERMOB 2019) ücretsiz gezi düzenliyor.

Odanın üyelerine yönelik düzenlediği ücretsiz fuar gezileri sürüyor.

İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, yaptığı açıklamada, 12-16 Ekim'de düzenlenecek fuar için 13 Ekim Pazar günü hareket edileceğini bildirdi.

Gezi ile ilgili bilgi veren Uğurdağ, şunları kaydetti:

"Etkinlik, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek. Ahşap, orman ürünleri ve teknolojileri alanlarında trendlerin üreticilerle buluştuğu fuarda, mobilya yan sanayi ve aksesuarları sektörlerinin öncü firmaları en yeni ürün ve hizmetlerini görücüye çıkarıyorlar. Yerli ve yabancı ziyaretçi açısından etkin ve verimli bir pazarlama altyapısının oluşturulduğu fuarda üyelerimizin de yenilikleri yerinde görerek kendilerini geliştirebilmelerini istiyoruz. Fuarımız ücretsiz olup katılmak isteyen üyelerimizin 9 Ekim Çarşamba gününe kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir."

Uğurdağ ayrıca, gezi esnasında üyelere kahvaltı ve akşam yemeği ikramında bulunulacağını sözlerine ekledi.

İnegöl, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 02:56 Kaynak: AA
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