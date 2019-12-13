İnegöl'ü sis kapladı - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki gün aranın ardından vatandaşlar sisli bir güne uyandı.



İnegöl ilçesinde fabrika bacalarından ve evlerden çıkan katı atık dumanı sis ile birleşince vatandaşlar nefes almakta zorlanmaya başladı. Oluşan görüntü nedeniyle İnegöllüler özellikle sabah saatlerinde zor anlar yaşadı. Sisli havada sürücüler de görüş mesafesi düştüğü için araçlarıyla ilerlemekte zorluk çekti. Trafik ekipleri özellikle sisli havalarda sürücülerin yavaş ve kontrollü bir şekilde seyir etmeleri konusunda uyarılarda bulunuyor. Hafta başında başlayan sisli hava, iki gün aranın ardından ilçeyi tekrar kapladı. - BURSA