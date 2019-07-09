İnegöl'ün 2024 vizyonu çalıştayı başladı

48 kişiden oluşan stratejik plan hazırlama komisyonuna verilen eğitimle başlayan çalışmalar, bugün ilki gerçekleştirilen ve 3 gün sürecek "2024 Vizyonu Çalıştayı" ile devam ediyor.

İnegöl Belediyesi, 2024 vizyonu kapsamında şehrin 5 yıllık stratejik planını hazırlamak için dün ilk oturumunu gerçekleştirdiği stratejik plan hazırlıklarını sürdürüyor. Bu doğrultuda stratejik planın hazırlanması için farklı bir çalışma içerisine girilirken, şehrin 5 yılı, 3 gün sürecek "2024 Vizyonu Çalıştayı" ile farklı kesimlerin katılımıyla gerçekleştirilecek.

İNEGÖL'ÜN 5 YILI ÇALIŞTAY İLE ŞEKİLLENECEK

Katılımcı yönetim anlayışını stratejik plan hazırlığında da ortaya koyan İnegöl Belediyesi, 9-10-11 Temmuz tarihlerinde yapılacak Çalıştay programının ilkini bugün gerçekleştiriyor. Muhtarlarla yapılan çalıştay, sabah 09.30'da Sani Konukoğlu Konferans Salonunda başladı. Çalıştayın açılış bölümüne Belediye Başkanı Alper Taban da katıldı. Burada bir konuşma yapan Başkan Taban, "Daha önce böyle bir çalışma yapmamıştık. Önümüzdeki 5 yılı planlamak adına bir çalıştay gerçekleştiriyoruz. Ancak bunu şöyle ifade edeyim; devletimiz zaten bunu öncesinde öngörüyor. Belediyelere stratejik plan hazırlayın diyor. Bu stratejik planı da hazırlarken bizler; belirli formlar var, bu formları alt alta üst üste koyarak bir şeyler yapabiliriz. Ama bunun amacına uygun olması ve hedefine varabilmesi için de konunun muhataplarıyla bir araya gelerek irdeleyelim, sorgulayalım, şehrimizin avantajlı yönlerini, dezavantajlı yönlerini, fırsatları, tehditleri her şeyi gün yüzüne çıkaralım istiyoruz" dedi.

BU ŞEHİR ÇOK GÜÇLÜ BİR ŞEHİR

"Gücümüz içimizde saklı" sözleriyle konuşmasını sürdüren Taban, "Bu şehir çok güçlü bir şehir. Pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış bir şehir. Fırsatları çok fazla. Lakin bunları bir miktar gün yüzüne çıkarak itici bir güce ihtiyacımız var. Öncesinde bir plan yapmamız lazım. İşte bugün bu çalıştayla beraber bu planları hazırlayacağız. Neler yapacağız; muhtarlarımızla oturumlar gerçekleştireceğiz, beraberinde yine STK'larımızla, işadamlarımızla, iç paydaşlarımızla belirli toplantılar yaparak bu toplantılar neticesinde de varmak istediğimiz hedefleri planlarımıza yansıtmış olacağız. Tabi bunları bizim kendi başımıza yapmamız çok mümkün değil. bunun için üniversitemizden kıymetli hocalarımızın desteklerini alacağız. Kendileri bizzat meslekleri, tecrübeleri, bilgi birikimleri ile bu alanda kendilerini yetiştirmiş hocalarımız. Ben inanıyorum ki koyduğumuz o hedefi 12'den vurabilmemiz için çalışmalar yapıyorsunuz. Senkron hareket edebilmek önemli. Tüm hemşerilerimizle o hedefleri birlikte yakalamak istiyoruz. Aynı duyguyu yaşayan, aynı yöne bakan, aynı heyecanı hisseden insanlar topluluğunu oluşturmamız lazım" ifadelerinde bulundu.

MARKA ŞEHİR HALİNE DÖNÜŞMEK İSTİYORUZ

Taban, İnegöl'ün örnek bir şehir olacağına da vurgu yaparak "İnanıyorum ki İnegöl şehri gelecekte örnek gösterilen bir şehir olacak. Bunu nasıl başaracak. Oluşturduğumuz bu sinerjiyle başaracağız. Çalışma arkadaşlarıma da değişim ve dönüşümden bahsetmiştim. Öncelikle kurumsal bir değişim dönüşüm ve ardından teknolojik bir değişim dönüşüm. Ve şimdi de oluşturmak istediğimiz kaynaklar, yapmak istediklerimiz gibi pek çok konuda atacağımız adımlarla şehrimizi örnek bir şehir, marka bir şehir haline dönüştürmek istiyoruz. Destekleriniz ve katılımlarınız için sizlere de çok teşekkür ediyorum. Muhtarlarımız bizim için çok önemli. Vatandaşla direk irtibatı olan, sürekli geri bildirim toplayan, vatandaşın nabzını tutan, istekleri öngörebilen pozisyonda. İnşallah tüm muhtarlarımızın katkı ve destekleriyle bu şehri en güzel noktaya getirmek istiyoruz. 2024 çalıştayı şehrimize hayırlı olsun" diye konuştu.

Konuşma sonrası stratejik plan ile ilgili Uludağ Üniversitesi İnegöl İşletme Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Zerrin Fırat ile Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksek Okulu öğretim üyesi Yasemin Özdemir, katılımcılara bilgilendirme amaçlı sunumlar gerçekleştirdi. Ardından çalıştaya geçildi. Bu bölümde de katılımcılara farklı formlar ve anketler sunuldu. Aynı zamanda şehirle ilgili fikir ve öneriler paylaşıldı.

İÇ PAYDAŞLARLA BİR ARAYA GELİNDİ

Çalıştayın ilk gününde, ikinci oturum ise 13.30'da Sani Konukoğlu Konferans Salonunda iç paydaşlarla gerçekleştirildi. İnegöl Belediyesi'nin Daire Müdürleri ve personelinin yer aldığı ikinci oturumda da kurum içi istişareler gerçekleştirildi