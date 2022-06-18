İnegöl'ün 'Adile Naşit'i üniversite yolunda ilk adımı attı - Son Dakika
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İnegöl'ün 'Adile Naşit'i üniversite yolunda ilk adımı attı

18.06.2022 14:13
İnegöl'ün 'Adile Naşit'i üniversite yolunda ilk adımı attı

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki bir ortaokulda temizlik personeli olan ve öğrencilere karşı ilgisiyle 'Adile Naşit' lakabıyla tanınan Ayşe Soylu (57), lisenin ardından üniversite için ilk adımı attı.

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki bir ortaokulda temizlik personeli olan ve öğrencilere karşı ilgisiyle  'Adile Naşit' lakabıyla tanınan Ayşe Soylu (57), lisenin ardından üniversite için ilk adımı attı. İşletme Fakültesi okumak isteyen Soylu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girdi.

İnegöl Gazismanpaşa İmam Hatip Ortaokulu'nda hizmetli personel Ayşe Soylu, görevi dışında okulun tamir ile badana işlerini üstlenmesiyle burada 'Adile Naşit' lakabıyla tanınıyor. Yaklaşık 10 yıl önce açık öğretim ortaokulu için başvuruda bulundu ve 4 sene önce de başladığı açık öğretim lisesinden mezun oldu. Ayşe Soylu, pes etmediğini ve liseyi bitirdiğini, şimdi de üniversite okumak isteğini ifade etti. Okuma azmiyle takdir toplayan 3 çocuk annesi Soylu, üniversite için ilk adımı attı. Yıldırım Bayezid İmam Hatip Ortaokulu'nda Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) giren Soylu, sınavı kazanarak İşletme Fakültesi okumak istediğini söyledi.

SINAVA GELİNİ İLE GİRDİSınav öncesinde çok heyecanlı olduğunu söyleyen Ayşe Soylu, "57 yaşında üniversite sınavına giriyorum. Sınava gireceğim için biraz heyecanın var. Amacım okuyup, doğruyu öğrenmek. Gençlere ve çocuklarıma örnek olmak istiyorum. Gelinimle birlikte bu sınava giriyorum. Kazanırsam İşletme Bölümü'nü okumak istiyorum. Kazanmak ve ilerlemek istiyorum. Liseyi dışarıdan bitirmiştim. Orada çoğu kişiye örnek oldum. Beni görerek çoluk çocuklarını okuttular. Kendi ailemden dahi beni örnek alarak çocuklarını okutmak istediler. Onlara örnek olmak beni de mutlu ediyor. Okulda hademe olarak çalışıyorum ve okulumda çocuklara örnek olmaya çalışıyorum. Onlarda bana gelip 'Ayşe teyze şu sorumuzu çözer misin?', 'Başarabilir miyiz?' diye soruyorlar. Bende onlara örnek oluyorum" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

Adile Naşit, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnegöl'ün 'Adile Naşit'i üniversite yolunda ilk adımı attı - Son Dakika

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