İnegöl'ün dört bir yanında hizmet seferberliği - Son Dakika

İnegöl'ün dört bir yanında hizmet seferberliği

İnegöl Belediyesi, şehrin dört bir yanında, hizmet seferberliğini sürdürüyor.

İnegöl Belediyesi, şehrin dört bir yanında, hizmet seferberliğini sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kırsal ve merkez mahallelerde eksikleri gidermek adına yoğun mesai harcıyor.

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7 gün 24 saat anlayışıyla hizmet üretmek adına yoğun bir mesai harcayan İnegöl Belediyesi, bugün 9 ayrı noktada çalışmalarını sürdürdü. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehrin dört bir yanında yapım çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Ekipler Hamamlı ve Bilal mahallelerinde köy konağı tadilat çalışmalarına devam ederken, bir yandan da İnegöl ilçe stadyumunda misafir tribün koltuk montajı gerçekleştiriliyor. Bir başka ekip hayvan pazarında sondaj çalışması ve alt yapı tamiratlarına devam ediyor. Hafta sonunu yoğun mesai ile geçiren İnegöl Belediyesi, Akbaşlar Mahallesi'nde arazi yolları düzenleme çalışmaları yapıyor. Hilmiye Mahallesi'nde ise yol yapım çalışması hummalı şekilde sürüyor. Gündüzlü Mahallesinde de selden etkilenen yolların tesviye edilmesi çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bir başka ekip merkezde ise Kemalpaşa Mahallesi'nde tretuvar tamirat çalışmalarını yapıyor. - BURSA

Fen İşleri Müdürlüğü, İnegöl Belediyesi, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 17:00 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İnegöl'ün dört bir yanında hizmet seferberliği - Son Dakika

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