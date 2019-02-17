İnegöl'ün En İşlek Caddesi Çöktü, Vatandaşlar Karton Kutuyla Tedbir Aldı
22 dakika önce
İnegöl'ün en işlek caddesi çöktü, vatandaşlar karton kutuyla tedbir aldıBURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinin en işlek caddesinde göçük meydana geldi.
İnegöl
'ün en işlek caddesi çöktü, vatandaşlar karton kutuyla tedbir aldı
BURSA - Bursa
'nın İnegöl ilçesinin en işlek caddesinde göçük meydana geldi. Derin olan çukur yayalar ve araçlar için tehlike saçarken, vatandaşlar çöken yolun başına karton kutu koydu. Daha sonra gelen yetkililer çöken yolun başına dubalar koydu. İstiklal Caddesi
ile Şebboy Caddesi'nin kesiştiği kavşakta yolun bir bölümü çöktü. Çöken yol büyük tehlike arz ediyor. Vatandaşlar her hangi bir arabanın veya insanın düşmemesi için çöken yolun başına karton kutu koydu. Yolda dev çukuru gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı. İlerleyen saatlerde ise yetkililer çöken yolun başına dubalar koyarak etrafını şeritle çevirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 05:21 Kaynak: İHA
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