İnegöl'ün futbol tarihi 'mahalle takımları' sergisiyle gün yüzüne çıktı

İnegöl Belediyesi, şehrin büyük tutkusu futbolun tarihini gün yüzüne çıkaran bir sergi düzenledi. İnegöl'de 1946-1990 yılları arasında faaliyet gösteren ve şehirde iz bırakmış olan 68 mahalle takımının 146 fotoğrafından oluşan "İnegöl Mahalle Takımları Sergisi" Uzun Sokakta izlenime sunuldu. Maziyi günümüze taşıyan sergi, büyük ilgi gördü.

Düzenlediği sergilerle şehrimizin geçmişini günümüze taşıyan, değerlerini tanıtan, geleceğine ışık tutan İnegöl Belediyesi, bu sergilere bir yenisini daha ekledi. Adeta maziyi günümüze taşıyan ve hatıraları canlandıran "İnegöl Mahalle Takımları Sergisi" Uzun Sokakta görücüye çıktı. İnegöl ile özdeşleşmiş, İnegöl'de doğup büyüyen herkesin peşinde koştuğu o meşin yuvarlağın tutkusunu öne çıkarmak, mahalle aralarında başlayarak bir kar topu misali şekle bürünen futbolun İnegöl'deki hikayesine dikkat çekme adına yapılan sergide, İnegöl'de 1946-1990 yılları arasında faaliyet gösteren ve şehirde iz bırakmış olan 68 mahalle takımının 146 fotoğrafı yer izlenime sunuldu. Turhan Şahin'in katkı ve destekleriyle hazırlanan sergi, aynı zamanda İnegöl Kent Müzesinin de düzenlediği 136. Sergi oldu.

Uzun sokakta açıldı

Serginin açılış töreni Cuma günü 16.30'da Uzun Sokak girişinde yapıldı. Belediye Başkanı Alper Taban ile birlikte AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, meclis üyeleri ve davetlilerin katıldığı açılışta konuşan Başkan Alper Taban, "Güzel bir günde sizleri eskilere götürecek bir sergiyi açıyoruz. Ben de yaşım yettiğince geriye dönüp şöyle bir düşündüğümde, İnegöl'ün futbola dair yaşanmışlıklarını, değerlerini hafızamda canlandırıyorum. Arkadaşlarımız programla ilgili notlarını aktardıklarında çok mutlu oldum böyle bir program icra edilmesinden dolayı. Öncelikle Turhan Şahin Beye ve çalışma arkadaşlarımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Bu sergide tarih var

"Burada bir tarih var, geçmiş var" sözleriyle konuşmasını sürdüren Taban, şöyle devam etti: "Geçmişine sahip çıkan toplumlar geleceğe emin adımlarla ilerleyeceklerdir. Bizler de aslında bunu yapmaya çalışıyoruz. Burada İnegöl'ün geçmişindeki mahalle takımlarının sergisini göreceğiz. Geçmişten bu güne futbolla alaka gösteren bir şehir İnegöl. Bugün çok değerli bir markamız var şehrimizde, İnegölspor. Ama buraya gelene kadar altında federe, gayri federe çalışmış pek çok kulüplerimiz var. 1923 yılında İdman Yurdu, 1936 yılında Yeni Doğan, 1947 yılında Demirspor, 1954 yılında Yıldız Spor ve nihayet 1984 yılında İnegölspor futbol değerimiz olarak şehrimizde yerini almış oluyor. Bu takımların yanı sıra 1950-90 yılları arasında şehrimizde kurulan mahalle takımı sayıları 80'in üzerinde. Yani şehir aslında tam bir futbol şehri. Çok kıymetli futbolcular yetişmiş ve yetişmeye devam ediyor."

İhtiyacımız olan eski birlik ve beraberliğimiz

"Buna sadece futbol olarak bakmıyoruz. O günkü birlik, beraberlik, dayanışma inanın bugünden çok daha iyiymiş. İnşallah bugünden sonra da daha kıymetli olması için mücadele veriyoruz. Çünkü ihtiyacımız olan bu; kardeşlik, birlik, beraberlik, hoşgörü, dayanışma Bunu becerebildiğimiz an huzur içerisinde, hoşgörü içerisinde hayatımızı devam ettiriyor olacağız."

10 Temmuzdan sonra müzede sergilenecek

"Burada sergimizde 1946-90 yıllarında faaliyet gösteren 68 mahalle takımının 146 adet fotoğrafını görüyoruz. 10 Temmuz Cumartesi günü itibariyle de sergimizi vatandaşlarımız Kent Müzemizde görebilirler. Bugün pandemi dolayısıyla açık alanda açılış yapılması ve sergilenmesi uygun görüldü. Uzun Sokak da bizim önemli bir değerimiz. Ben tüm ilçe halkımızı sergimizi görmeye davet ediyorum."

Konuşma sonrası kurdele kesimiyle sergi açılışı gerçekleştirilirken, ayrıca serginin dijital platformdan da https://dijitalkitap.inegol.bel.tr/ adresinden ziyaret edilebileceği ifade edildi. - BURSA