İnegöl'ün geleceği masaya yatırıldı

Daha güzel İnegöl için çalışmalarını hızla sürdüren İnegöl Belediyesi'nin devam eden çalışmaları ve gelecekteki projelerin de yer aldığı planlamalar masaya yatırıldı. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban başkanlığında gerçekleştirilen koordinasyon toplantısına İnegöl Belediyesi başkan yardımcıları ve daire müdürleri katıldı. Toplantıda devam eden çalışmalar konuşularak, gelecek süreçte yer alan projelerin de son durumu görüşüldü.

İstişareler yapıldı

İstişarede hayır vardır diyerek İnegöl için beyan edilen fikir, görüş ve tavsiyeleri her zaman önemseyen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, daire müdürleri ile rutin olarak gerçekleştirdikleri koordinasyon toplantısının bir yenisini Cumartesi günü gerçekleştirdi. Başkan Alper Taban, daire müdürlerinin sunumuyla devam eden çalışmalar hakkında bilgi alırken, önümüzdeki süreçte yapılacak olan projelerle ilgili de planlamaları bir bir masaya yatırdı. - BURSA