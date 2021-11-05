İnegöl'ün güvenli parkları artıyor - Son Dakika

Son olarak Kemalpaşa Mahallesinde bulunan 6 Eylül parkında hayata geçirilen uygulamada 4 kamera ile 7/24 izlenir hale gelen park, İnegöl'ün 18'inci güvenli parkı oldu.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'ın seçim beyanları arasında da yer alan çocuk oyun alanlarının daha güvenli hale getirilmesi konusunda atılan adımlarla, her geçen gün yeni bir park Güvenli Park statüsüne kavuşuyor. Sürdürülen çalışmalar kapsamında İnegöl'ün 18'inci güveni parkı Kemalpaşa Mahallesi Yeşilçayır Caddesinde bulunan 6 Eylül Parkı oldu. Park artık 4 güvenlik kamerası ve 1 kayıt cihazı ile 7/24 gözetim altında.

10 GÜNLÜK KAYIT TUTULUYOR

Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger, bugün beraberindeki heyetle birlikte parkta incelemelerde bulundu. Burada bir açıklama da yapan Dülger, "Kemalpaşa Mahallemizde muhtarlığımızın arkasında bulunan 6 Eylül Parkımızda güvenli park uygulamalarımızın 18'incisini hayata geçirmiş oluyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen talep ve şikayetler doğrultusunda sorun yaşadığımız parklarda çocuklarımızın daha güvenli şekilde oyunlarını oynamaları adına bu uygulamamızı çoğaltıyoruz. Buradaki çocuk oyun alanımıza da 4 kamera ve 1 kayıt cihazı yerleştirdik. Bu kamera ve kayıt cihazları sayesinde 10 günlük kayıt tutabiliyoruz elimizde" dedi.

Güvenli parkların iki ana amaç üzerinde hayata geçirildiğini ifade eden Dülger, "Burada bir amacımız da vandalizmin önüne geçmek. Biliyorsunuz maalesef kamu mallarına zarar vermeyle ilgili ciddi sorunlar yaşıyoruz. İkinci amacımız da çocuklarımızın daha güvenli alanlarda oynamalarını sağlamak, ailelerin gönül rahatlığı ile çocuklarını parklara göndermelerini sağlamak. Şu anda bu sistem kapalı devre yöntemiyle çalışıyor ancak ileride Akıllı Şehir altyapımızı da tam anlamıyla oluşturduğumuzda parklara yerleştirdiğimiz kameralarımızdan anlık görüntüleri sürekli canlı şekilde izliyor olacağız. Yaptığımız çalışmanın mahallemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.