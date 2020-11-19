İnegöl'ün markaları dünyaya tanıtılıyor - Son Dakika

Şifalı incisi Oylat Kaplıcaları, Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (DOSTUM) tesisleri, yaylaları, tarımı ve bir çok değerleri ile akıllarda yer eden İnegöl, 18-21 Kasım tarihleri arasında TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleşen Expo 2020 Ticaret Fuarında tüm dünyaya tanıtılıyor.

Etkili medya yönetimi ve düzenledikleri organizasyonlar ile ilçe tanıtımı için ciddi atılımlar gerçekleştiren İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 18 Kasım tarihinde kapılarını ulusal ve uluslararası ziyaretçilerine açan Expo Ticaret Fuarını ziyaret ederek İnegöl Belediyesi standında ziyaretçiler ile bir araya geldi. Mobilyadan tarıma, Şifalı İncisi Oylat'tan eşsiz doğa harikası DOSTUM'a birçok markalarının tanıtıldığı İnegöl Belediyesi standı yoğun ilgi gördü.

Fuarı ziyarette bulunan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "Ulusal ve uluslararası ziyaretçilerin bulunduğu fuarıa İnegöl Belediyesi olarak iştirak ettik. İnegöl'ümüzü ve markalarımızın tanıtımını her alanda sürdürmeye devam ediyoruz. Mobilyamız, köftemiz, Oylat'Imız, tarımımız, tarihimiz, köklü kimliğimiz bilhassa ilçemizin tüm güzellikleri buradaki ziyaretçilere tanıtıyoruz. Tabi bu fuarda İnegöl'ümüzde faaliyet gösteren işletmelerimizde var. Kendilerini stantlarında ziyaret ederek sohbet gerçekleştirdik. Hepimizin ortak görüşü var ki artık İnegöl'ümüz dünyanın gözdesi haline geldi. Emek ve gayretleriyle şehrimizin gelişmesine katkı veren herkese teşekkür ediyorum. İnegöl Belediyesi olarak ilçemizin tanıtım çalışmalarına devam edeceğiz." dedi.

Öte yandan başkan Alper Taban, İnegöl Belediyesi standına ziyarette bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'ye teşekkür etti. İnegöl'ün değerlerinin tanıtıldığı İnegöl Belediyesi standı salon 6/ 631 C'de ziyaretçilerini ağırlıyor. - BURSA