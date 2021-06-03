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İnegöl'ün meyve bahçeleri ZİHA'ya emanet - Son Dakika

İnegöl'ün meyve bahçeleri ZİHA'ya emanet

03.06.2021 18:08

İnegöl'ün meyve bahçeleri ZİHA'ya emanet Meyve bahçeleri havadan ZİHA ile ilaçlandı İnegöl Belediyesi, tarım modeline bir yeniliği daha ekledi.

İnegöl'ün meyve bahçeleri ZİHA'ya emanet

Meyve bahçeleri havadan ZİHA ile ilaçlandı

BURSA - İnegöl Belediyesi, tarım modeline bir yeniliği daha ekledi. Kısa adı ZİHA olan zirai insansız hava aracı İnegöl'de meyve bahçelerinin ilaçlanmasında kullanıldı. İlaç ve sudan ciddi tasarruf sağlayan ZİHA'ların yakın gelecekte ülke genelinde bu maksatla kullanılmasının önü açıldı.

İnegöl, mobilyada olduğu gibi tarımda da bir başarı hikayesi yazmak adına girişimlerini sürdürüyor. Tarım teknolojileri alanında ciddi bir adım atıldı. Türkiye'de ilk kez ZİHA adı verilen Zirai İnsansız Hava Araçlarıyla meyve bahçeleri İnegöl'de ilaçlandı. Kullanılan bu yeni teknoloji ile ZİHA'lar, havadan ilaçlama yaparak ilacı küçük zerrecikler halinde ağaçların üzerine daha homojen bir şekilde dağıtırken, ZİHA pervanesinin oluşturmuş olduğu hava akımı ve yer çekimi etkisiyle de ağacın alt kısımlarında bulunan meyveler dahi homojen şekilde rahatlıkla ilaçlanabiliyor. Doğru ve homojen ilaçlamanın yanı sıra ZİHA'lar ile yaklaşık yüzde 80-90 oranında bir su tasarrufu ve yüzde 30 oranında ilaç tasarrufu sağlanıyor.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri teknoloji iştiraki olan TARNET tarafından geliştirilen iş modelinde, çiftçilerin ilaçlamada büyük efor sarf etmelerinin önüne geçilerek zamandan, sudan, fazla ilaçlamadan, yüksek ve dik yamaçlarda bulunan ağaçların dahi sorun teşkil eden ilaçlama yöntemlerinin ötesine geçiliyor. İnegöl Belediyesi de Tarım Kredi Kooperatifleri ve TARNET işbirliği ile bu teknolojiyi tarım sektörüne kazandırdı. ZİHA ile meyve bahçelerinin ilaçlanması Deydinler Mahallesinde tanıtıldı. Meyve ikramlarıyla başlayan programda, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban konuklara hitaben bir konuşma yaptı. Başkan Taban, "Bugün güzel ve yenilikçi bir çalışmayı hayata geçiriyoruz. Çok kıymetli bir işin lansmanını gerçekleştiriyoruz. İnegöl Belediyesi olarak da tüm çalışma arkadaşlarımız yenilikçi ve gelişimciliği arzu eden, bunu açık bir ekosisteme çeviren bir mahiyete dönüşüyor. Her gün tüm çalışma arkadaşlarımız daha ne olabilir, tarımda, ekonomide, turizmde ne yapabiliriz, diğer sektörlerde neler yapmalıyız gibi inovatif yaklaşımlarla yenilikleri aramaya devam ediyor" dedi.

Bugün ZİHA ismi verilen zirai ilaçlamayı dronelarla gerçekleştireceklerini ifade eden Başkan Taban, "Ülkemizde İHA ve SİHA'larla yapılan operasyonlarda ülkemizin geldiği noktayı anlatmaya gerek yok. Allah razı olsun emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm buna katkı sunan herkesten. Beraberinde TARNET aracılığıyla yapılan işbirliği neticesinde burada bir şeftali bahçemizin 5 dönümlük alanında arkadaşlarımız ilk bahçe ilaçlamasını gerçekleştirdiler drone ile. 3-4 kez denemeler yapıldı. Burada neler denendi; etkin ilaçlama yapılabiliyor mu? Takdir edersiniz ki traktör bahçede her yere giremeyebiliyor. İnsan gücüyle, el gücüyle yapılan işlerde de belirli standartlar sağlanamayabiliyor. Buradan hareketle bahçede ağaçların her noktasına etkin ilaçlama yapılabiliyor mu şeklinde bir takım denemeler yaparak arkadaşlarımız bu işin ispatını gerçekleştirmiş oldu. Bundan sonraki süreçte de hasat dönemine kadar normal ilaçlama ve drone ile ilaçlama arasındaki farkı görüyor olacağız" diye konuştu.

Tarım Kredi Kooperatifleri Yönetim Kurulu Başkanı Köksal Kacır da "Türkiye'nin en büyük çiftçi ailesi olarak önemli bir projeye daha imza atmanın haklı gururunu yaşamaktayız. Zirai üretimde kooperatifçilik denildiğinde akla ilk gelen kurum olan Tarım Kredi Kooperatifleri, tarımsal üretimin iktisadi yönü bir yana 84 milyon vatandaşımıza gıda temini hususunda da görev yapmaktadır. Bir buçuk asırlık tecrübemiz ve sahip olduğumuz potansiyeli ile ülke Tarımı ve ekonomimizi daha da ileriye taşımak için hizmet vermekteyiz. Bugün dünya genelinde yaşanılan Covid 19 pandemi süreci de bir kez daha göstermiştir ki her alanda özellikle de tarım alanında dijitalleşme kritik öneme sahiptir ve bir milli güvenlik meselesidir. Bu kapsamda özellikle drone sistemlerinin tarım uygulamaları genişletilmeli ve yaygınlaştırılmalıdır. Nasıl ki İHA ve SİHA'lar ülke sınırlarında ve milli güvenlik için yürütülen harekatlarda önemli rol oynamaktadır, dronelar da tarım sektöründe ülkemizin ve milletimizin geleceği için önemli roller üstlenecektir. İşte tam da bu noktada; Tarım Kredi Kooperatifleri olarak bu teknolojiye ülkemizin her tarafından hizmet vermekte olan Kooperatiflerimiz aracılığı ile çiftçilerimize bu hizmeti ulaştırmak istiyoruz. Bu hizmet sayesinde çiftçilerimiz herhangi bir işlem yapmadan ilaçlama yapmak istedikleri tarihi bildirerek sadece kooperatiflerimizden randevu alacak, kooperatiflerimiz ve iştiraklerimizdeki uzman personel tarafından bu hizmeti çiftçimize sağlanacaktır. Sözlerime son verirken, bu projeler birlikte çalıştığımız İnegöl Belediye Başkanımız Alper Taban Bey nezdinde tüm belediye personeline ve bu projede emeği geçen tüm Tarım Kredi Kooperatifleri çalışanları ve şirketimiz TARNET'in değerli personeline teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından ZİHA'larla meyve bahçeleri ilaçlanarak uygulamalar yapıldı.

İnegöl'ün meyve bahçeleri ZİHA'ya emanet
İnegöl'ün meyve bahçeleri ZİHA'ya emanet
İnegöl'ün meyve bahçeleri ZİHA'ya emanet
İnegöl'ün meyve bahçeleri ZİHA'ya emanet

İnegöl Belediyesi, İnegöl, Kredi, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İnegöl'ün meyve bahçeleri ZİHA'ya emanet - Son Dakika


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