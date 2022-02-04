İNEGÖL'ÜN NÜFUSU 20 İLİ GERİDE BIRAKTI - Son Dakika

BURSA'nın İnegöl ilçesi, nüfusuyla 20 ilin nüfusunu geride bıraktı. Belediye Başkanı Alper Taban, '2035 yılı mastır planımıza göre, nüfus yoğunluğumuzun yaklaşık 480 bin bandında olmasını ön görüyoruz' dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarını açıkladı. Buna göre; 2020 yılında 3 milyon 101 bin 833 nüfusa sahip Bursa'nın nüfusu, 2021 yılı sonu itibariyle 45 bin 985 kişi artarak 3 milyon 147 bin 818'e ulaştı. 2020 yılında 281 bin 384 nüfusa sahip İnegöl ilçesi ise 1 yılda 5 bin 464 kişi artarak, 286 bin 848 oldu.

20 İLİ GERİDE BIRAKTI

TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre, İnegöl'ün nüfusu 20 ilin nüfusunu geride bıraktı. İlçenin nüfusundan daha az nüfusa sahip iller ise şöyle sıralandı;

'Artvin 169 bin 543, Bilecik 228 bin 334, Bingöl 283 bin 112, Burdur 273 bin 716, Çankırı 196 bin 515, Erzincan 237 bin 351, Gümüşhane 150 bin 119, Hakkari 278 bin 218, Kars 281 bin 77, Kırşehir 242 bin 944, Sinop 218 bin 408, Tunceli 83 bin 645, Bayburt 85 bin 42, Karaman 258 bin 838, Kırıkkale 275 bin 968, Bartın 201 bin 711, Ardahan 94 bin 932, Iğdır 203 bin 159, Karabük 249 bin 287, Kilis 145 bin 826'

İLÇELER ARASINDA 4'ÜNCÜ SIRADA

Açıklanan verilere göre İnegöl, Bursa'nın ilçeleri arasında 4'üncü sırada yer aldı. İlk sırada, 884 bin 451 kişi ile Osmangazi ilçesi yer alırken, 653 bin 307 ile Yıldırım ikinci, 518 bin 382 ile Nilüfer üçüncü, 286 bin 848 ile İnegöl dördüncü sırada yer aldı. Diğer ilçeler ise şu şekilde sıralandı:

'Gemlik 118 bin 37, Mudanya 105 bin 308, Mustafakemalpaşa 101 bin 407, Gürsu 99 bin 278, Karacabey 84 bin 241, Kestel 72 bin 439, Yenişehir 54 bin 485, İznik 44 bin 50, Orhaneli 18 bin 786, Keles 11 bin 246, Büyükorhan 9 bin 321 ve Harmancık 6 bin 16'

'2035 YILINDA NÜFUSUN 480 BİN KİŞİ OLMASINI ÖNGÖRÜYORUZ'

TÜİK'in 2021 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarıyla ilgili açıklama yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, şunları kaydetti:

"TÜİK'in açıkladığı verilere göre ilçemiz, bu yıl 5 bin 464 kişi daha artarak, 286 bin 848 kişiye erişmiş oldu. Tabi gayri resmi nüfusumuzun da, göç idaresinden almış olduğumuz verilerle 310 bin olduğunu ifade etmek isterim. Yani bu ilçede izinli olarak yaşayan, ancak nüfus sayımına dahil olmayan böyle bir sayımız var. Tabi ilçemiz hızlı göç almaya devam ediyor. Bunun gerekçeleri, ticaret merkezi olmamız. Özellikle mobilya gibi ve diğer karma sektörleri ilçede barındırıyor olmamızdan ötürü, düzenli bir göç aldığını ifade edebiliriz. Nüfus potansiyelimizin de yaklaşık olarak yüzde 50'si 30 yaş altı genç nüfus. Bu arada elimizdeki veriler şunu gösteriyor; 81 vilayet içerisinde yaklaşık 20 tane vilayetten, daha büyük bir nüfusa sahip bir ilçeyiz. Hemen yanı başımızda Bilecik gibi, Erzincan, Sinop, Karabük gibi şehirlerden daha büyük bir nüfus potansiyeline sahibiz. Ayrıca Bursa nüfusumuz da bu yıl yaklaşık 46 bin artış gösterdi. Bunu ilçeler içerisinde incelediğimizde, nüfusu en fazla artan dördüncü büyük ilçe pozisyonunda olduğumuzu da eklemek isterim. Bu nüfus artışlarına paralel olarak şunu da ifade etmek isterim; yapmış olduğumuz mastır plan çalışmaları içerisinde, 2035 yılı yani yaklaşık 15 yıllık bir plandı bu. 2035 yılı planımıza göre, nüfus yoğunluğumuzun yaklaşık 480 bin bandında olmasını ön görüyoruz. Bu da bize ilçemizin, sürekli olarak bir büyüme trendi içerisinde olduğunu, burada yine nitelikli sektörlerin, katma değerli sektörlerin de çoğalmaya devam edeceğini bize gösteriyor. Zaten mevcut yatırımlarımız, sanayi alanlarının oluşturulması gibi işlemler ile konut adalarının oluşturulması gibi çalışmalar bunun paralelinde devam ediyor.?