İnegöl'ün "Pamukkalesi" için çalışmalar sürdürülüyor - Son Dakika

İnegöl'ün "Pamukkalesi" için çalışmalar sürdürülüyor

İnegöl Belediyesi, bölgede çıkan doğal kaynak suyuyla travertenlerdeki görüntünün bir benzerini oluşturmak için denemelere başladı.

İnegöl Belediyesi, bölgede çıkan doğal kaynak suyuyla travertenlerdeki görüntünün bir benzerini oluşturmak için denemelere başladı.

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Kurşunlu bölgesinde bulunan kaynak suyu, Bakmaca mevkisinde yeni bir turizm değeri oluşturmak için kullanılmaya başladı.

Kaynak suyunun içerisindeki minerallerden dolayı üzerinde aktığı kayaların rengini beyazlatması ve travertenlerdeki görüntünün oluştuğunun keşfedilmesiyle, kaynak suyu 1500 metre taşınarak Bakmaca mevkisindeki yamaçta travertenler oluşması için kullanılmaya başlandı.


Bir hafta önce kaynak suyu hattının yapılmasıyla su, bu bölgede kayaların üzerinde bırakıldı.

Geçen sürede kayaların üzerinde ciddi bir beyazlama görülürken, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da beraberindeki Başkan Yardımcısı Eşref Yiğit, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş bölgede incelemelerde bulundu.

Burada bir açıklama da yapan Taban, "Biliyorsunuz çok güzel bir sıcak su kaynağımız var. Firmamız burada vakti zamanında yaptığı çalışmalarda güzel bir kaynak tespit etti. Bu kaynakla ilgili gerekli çalışmaları da yaptı. İnşallah bununla ilgili gelişmeleri de gerçekleştikçe kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceği."

İnegöl Belediyesi, Kurşunlu, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 16:17 Kaynak: AA

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