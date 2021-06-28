İnegöl'ün tarım yatırımlarına tam not - Son Dakika

Ziraat Odası, Hayvan Pazarı, Soğuk Hava Deposu ve İlçe Tarım Müdürlüğüne yapılan ziyaretlerde ilçenin tarım yatırımları incelendi.

AK Parti Bursa Milletvekilleri Zafer Işık ile Vildan Yılmaz Gürel, beraberindeki AK Parti İl ve İlçe yöneticileriyle birlikte İnegöl'de gün boyu ziyaret ve incelemelerde bulundu. Belediye Başkanı Alper Taban nezaretinde tarım ve hayvancılığa yönelik alanlarda yapılan ziyaret ve incelemelerde, ilçe tarımına yönelik yatırımlar yerinde görülüp ilerleyen dönemlere ilişkin hedef ve projeler görüşüldü.

ÜRETİCİNİN TALEP VE ÖNERİLERİ DİNLENDİ

Milletvekilleri Işık ve Gürel'in Başkan Alper Taban nezaretindeki ilk ziyareti Ziraat Odasına yapıldı. Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik'ten odanın çalışmaları hakkında bilgi alınırken, ayrıca üreticilerin talep ve önerileri de dinlendi. İnegöl tarımının gelişimi, ileriye dönük hedefler ve tarım şehri İnegöl'ün marka değeri olan ürünlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar burada masaya yatırıldı.

MODERN HAYVAN PAZARI ZİYARET EDİLDİ

Milletvekilleri Zafer Işık ve Vildan Yılmaz Gürel ile Başkan Alper Taban nezaretindeki heyet, daha sonra 68 günde tamamlanarak geçtiğimiz hafta hizmete giren yeni hayvan pazarını ziyaret etti. Kısa sürede yüzde 80 doluluğa ulaşan ve 2 bin dolayında kurbanlığın giriş yaptığı modern hayvan pazarında kotralar ve Pazar alanı gezilerek incelendi. Hayvan satıcılarıyla görüşen heyet, bölgedeki devam eden çevre düzenleme çalışmalarını da yerinde gördü. Burada kurbanlık satıcıları yapılan modern Pazar alanı için Başkan Alper Taban'a teşekkürlerini iletti.

TARIM, İNEGÖL MODELİ İLE YÜKSELECEK

Hayvan pazarı sonrası heyetin durağı İnegöl Belediyesi öncülüğünde kurulan ve şehirdeki tüm çiftçileri tek çatı altında toplamayı amaç edinen Üreten Çiftçiler Kooperatifinin Deydinler Mahallesinde hayata geçirdiği soğuk hava deposu oldu. 4 bin ton kapasiteli depoda inceleme yapıp işleyiş hakkında bilgi alan Milletvekilleri Işık ve Gürel, İnegöl tarımına yön verecek Üreten Çiftçiler Kooperatifi yapılanması hakkında da bilgiler aldı. Tarımda İnegöl Modeli ile Türkiye'ye örnek olacak bir yapılanma içine giren İnegöl Belediyesi'nin çalışmaları ve yatırımları, Milletvekillerinin ve diğer yöneticilerin takdirini topladı.

İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARET EDİLDİ

Heyetin tarım yatırımlarıyla ilgili bir başka durağı İlçe Tarım Müdürlüğü oldu. İlçe Tarım Müdürü İbrahim Ekren'den İnegöl'ün tarım verileri ve devam eden çalışmalar hakkında bilgiler alındı.

SÖZÜMÜZÜ TUTTUK

İncelemeler sırasında Milletvekilleri Işık ve Gürel, İnegöl Belediyesi'nin şehrin tarım potansiyelini arttırmaya yönelik yatırımlarının takdire şayan olduğuna dikkat çekti. AK Parti hükümetinin tarımın ve üreticinin yanında olduğuna vurgu yapan Işık ve Gürel, ayrıca İnegöl Belediyesinin de yerelde bu manada üzerine düşen görevi hakkıyla yerine getirdiğini söyledi. Başkan Alper Taban ise özellikle modern hayvan pazarı yapımıyla ilgili verdikleri sözü yerine getirdiklerini kaydederek; "Hayvan pazarımız tarım ve hayvancılıkta iddialı çalışmalar ortaya koyan İnegöl'ümüz için önemli bir noktaydı. Bizler de geçtiğimiz yıl söz verdiğimiz gibi bu yıla yetiştirdik. Mutlaka eksik ve aksakları olacaktır. Ancak bunları da bir bir giderip şehrimize yakışan, tercih edilen bir Pazar alanı oluşturacağız. Tarımla ilgili de yatırımlarımız, çiftçimize yönelik desteklerimiz sürecek. Bugün de Milletvekillerimizle bir dizi ziyaret ve incelemeler gerçekleştirdik. Ben Sayın Vekillerimize, yöneticilerimize şehrimize gösterdikleri ilgi alaka için teşekkür ediyorum" dedi.