İnegöl Üniversitesi Yeniden Gündemde

Bu ay 'eğitim' başlığıyla toplanan Müzakere Cemiyetinin toplantısında, İnegöl'de Bölge Üniversitesi kurulmasının elzem olduğu ifade edildi.

AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel tarafından kurulan İnegöl Müzakere Cemiyeti'nin düzenli olarak gerçekleştirdiği toplantılar serisinin bu ayki konusu 'eğitim' oldu. İnegöl'de eğitimin geliştirilmesi adına atılması gereken adımların görüşüldüğü toplantı, Pazartesi günü 18.00'da Uludağ Üniversitesi İnegöl Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya; AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, BUÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, İnegöl Kaymakam Vekili Suat Seyitoğlu, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, İnegöl İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ferhat Pirinççi, İnegöl MYO Müdürü Prof. Dr. Mürsel Alper, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, mobilya üreticileri ve akademisyenler katıldı.

EĞİTİM ALANINDA ATILMASI GEREKEN ADIMLARI KONUŞACAĞIZ

İnegöl Müzakere Cemiyeti'nin kuruluşuna öncülük eden AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, İnegöl'ün daha iyi yerlere gelebilmesi adına tüm sorunlarının ele alınacağı toplantılar serisine devam ettiklerini söyledi. Kentin her kesiminden temsilcinin katıldığı toplantının bu ayki gündeminin eğitim olduğunu belirten Milletvekili Gürel; "Hepimiz İnegöl için farklı yerlerde farklı durumlarda çalışıyoruz. Hepimiz İnegöl'ü seviyoruz. Birçok ortak noktalarımız olabilir ama her birimizin tek ortak noktası İnegöl. Bu anlamda kent yöneticilerinin ve sivil toplum kuruluşlarının da hazır bulunduğu farklı sektörlerle alakalı toplantılar yapmak ve bu toplantılardan çıkacak sonuçların hayata geçirilmesi için çalışmalar gerçekleştirmeyi arzu ediyoruz. Bugün yapılacak toplantıda da eğitim alanında da atılması gereken adımları konuşacağız. İnşallah faydalı kararlar alacağız ve bu kararların takibini gerçekleştirerek İnegöl'ü daha iyi noktalara birlikte taşıyacağız" dedi.

İNEGÖL'E BÖLGE ÜNİVERSİTESİ KURULMASI ELZEMDİR

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay ise konuşmasında yaklaşık 45 yıllık tarihi olan Bursa Uludağ Üniversitesi'nin Türkiye'de adını duyurmuş ve belli konularda ön plana çıktığını söyledi. Bursa Teknik Üniversitesi'nin yeni kurulduğunu, bunca yıldır Uludağ Üniversitesi'ne kentte bir rakip bulunmadığının altını çizen Rektör Ulcay; "Rakibi olmayan bir üniversite büyüyemez ve gelişemez. Bursa'da başka üniversitelerin kurulması mümkün. Bugün toplantısını gerçekleştirdiğimiz İnegöl ilçemizde Yenişehir ve İznik'i de katarak bir bölge üniversitesi kurulması elzemdir. Bunu diğer ilçelerimiz için de söylüyorum. Her geçen gün nüfusu artan bir kentten söz ediyoruz. Yarının planlarını bugünden yapmak gerekiyor. Kent yöneticileri şimdiden planlamalarını yapmalı, üniversite arazilerinin yerini belirlemeleri gerekiyor. Burada bölümlerin kapanmasını değil, yeni bölümlerin açılmasını konuşmamız lazım. Geleceği şimdiden hayal etmeden, planlamadan ilerlememiz mümkün değil. İnegöl'de mobilyacılık ön plana çıkmış. Tekstil ve hayvancılık alanları da Yenişehir'i dâhil ettiğimiz zaman önümüze geliyor. Dolayısıyla bugün yapılacak planlamaların içerisinde İnegöl'ün merkez alındığı büyük bir üniversitenin alınması gerektiği kanaatindeyim" diye konuştu.

İNEGÖL TÜRKİYE'NİN GÖZBEBEĞİ

Toplantıda İnegöl Kaymakam Vekili olarak yerini alan Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu da İnegöl'ün Türkiye'nin göz bebeği bir ilçe olduğunu aktardı. Gerçekleştirilen toplantıyı çok önemsediğini vurgulayan Kaymakam Seyitoğlu; "Bir kaymakam olarak da insan olarak da İnegöl'ü yıllardır yakından takip ediyorum. Toplantımızda görüşülecek konuların son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Alınacak kararların da büyük bir önemi bulunduğuna inanıyorum. Eğitim konusunda yapılacak toplantılarda bana göre gündemin iki temel konusu olmalı; birincisi eğitimin kalitesi, ikincisi de istihdamdır. Öğrenciyi ilçeye çekecek ve onu teşvik edecek konuların başında istihdam garantisi gelmektedir" şeklinde konuştu.

İNEGÖL'DE KAYNAK ÇEŞİTLENDİRMESİ YAPMAK ZORUNDAYIZ

Gerçekleştirilen toplantının amacının İnegöl'de faaliyet gösteren sektörlerin eğitim alanındaki ihtiyaçlarının tespit edilmesi olduğunu açıklayan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban; "Bugün burada ilçemizde faaliyet gösteren sektör temsilcileri, milletvekilimiz, üniversite rektörümüz ve sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcileriyle bir araya geldik. Amacımız İnegöl'ün eğitim alanındaki eksiklerinin giderilmesi konusunu ortak bir zeminde görüşmek ve yapıcı kararlar almak. İlçemizde farklı sektörlerin de gelişmesi gerektiğine inanıyorum. İktisatta kaynak çeşitliliği diye bir tabir vardır. Biz de İnegöl olarak kaynak çeşitlendirmesi yapmak zorundayız. Savunma sanayii, yazılım sektörü, otomotiv sektörü gibi pahada değerli olan sektörlerin de İnegöl'de faaliyet göstermesini arzu ediyoruz. Yaptığımız bu toplantılarda da ortak akıl sayesinde alınacak kararların uygulanması için İnegöl Belediyesi olarak elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi.

Toplantının son bölümünde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de görüşlerini katılımcılarla paylaştı. Toplantıda aktarılan görüşlerin geliştirilmesi ve yapılacak çalışmaların netleştirilmesi amacıyla bir sonraki toplantının en kısa sürede yapılması kararı alındı.