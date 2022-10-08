İnegöl-Yenişehir yolunda şarampole devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

İnegöl-Yenişehir yolunda şarampole devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı

08.10.2022 14:32
İnegöl-Yenişehir yolunda şarampole devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

İsmail Karaca (48) yönetimindeki 63 SL 439 plakalı panelvan minibüs, zeminin yağış nedeniyle kayganlaştığı İnegöl- Yenişehir kara yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Karaca, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Arkasında kapalı römork bulunan minibüsün bulunduğu yerden çıkarılması için çalışma başlatıldı.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi: Yağışlı yolda kayan tır yamaca çarptı: 1 yaralı Son dakika haberi: Yağışlı yolda kayan tır yamaca çarptı: 1 yaralı Halk otobüsü şoförü fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi Halk otobüsü şoförü fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi
Kaynak: AA

Yenişehir, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnegöl-Yenişehir yolunda şarampole devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:51 Giresunspor-Beşiktaş maçında ilginç anlar! Önce gol, sonra ofsayt, ardından da penaltı...
20:31 Tacikistan ve Belarus liderlerinden Rusya Devlet Başkanı Putin'e ilginç doğum günü hediyeleri
20:24 Filenin Sultanları ikinci turu Sırbistan yenilgisiyle tamamladı
20:14 2 aylık Mustafa bebeği annesi öldürmüş! Tutuklanan kadının ifadesi kan dondurdu
19:42 Southampton'ı farklı geçen Manchester City'nin istatistikleri göz kamaştırdı
19:13 Antalyaspor'a konuk olan Konyaspor puanı 90+6'da kopardı
18:55 Avrupa maçında kırmızı kart gören Trabzonsporlu Maxi Gomez soyunma odasında ağladı
18:58 Valerien Ismael'den sürpriz kadro! Giresunspor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri açıklandı
17:58 Bakan Süleyman Soylu uyuşturucu satıcılarına yönelik talimatını yineledi: Bulduğunuz an ayaklarını kırın
18:01 Ukrayna'nın stratejik köprüyü vurmasının ardından kıtlık korkusu! Halk benzinlik ve marketlere akın etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2022 21:28:28. #1.13#
SON DAKİKA: İnegöl-Yenişehir yolunda şarampole devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement