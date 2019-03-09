Son Dakika Haberleri: İnegöllü Çiftçiler, Patatese Yöneldi

İnegöllü Çiftçiler, Patatese Yöneldi

1 saat önce

BURSA'nın tarım deposu İnegöl'de 'sarı altın' diye nitelendirilen patatesin ekimi başladı.

İnegöllü Çiftçiler, Patatese Yöneldi, System.String[]
BURSA'nın tarım deposu İnegöl'de 'sarı altın' diye nitelendirilen patatesin ekimi başladı. 25 ilde hastalık nedeniyle patates ekiminin yasaklanması İnegöllü çiftçiler, patates üretimine yöneldi. İnegöl'de 10 bin dekarlık alanda patates ekimi yapan çiftçiler, fiyatlardan umutlu.

25 ildeki toplam 141 bin 650 dekar alanda, 'patates siğili, patates ve domateste bakteriyel solgunluk, patates kahverengi çürüklüğü, patates halka çürüklüğü ve patates kist nematodlan' hastalıkları nedeniyle patates ekimi yasaklandı. Bu gelişmenin ardından İnegöl'de çiftçiler patates üretimine yöneldi. Bursa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, Kulaca Mahallesi'ndeki patates tarlasında incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından değerlendirme yapan Başkan Sezai Çelik, "İnegöl'ümüz patates üreten ilçemizdir. Patates her yıl para kazandıran bir ürün değil. Tabii bu üretim planlamalarına bağlı. Son yıllarda patates üretiminde düşüş söz konusu. Sebebi, para yapmaması ve girdi maliyetleri. Bu sene 10 bin dekarlık alanda patates ekimi yapılıyor. Bunun 6 bin dekarı sözleşmeli ekim. Patates para kazandırmadığında büyük zarar ettiriyor" dedi.

İNEGÖL'E FIRSAT DOĞDU AMA

"Gönül ister ki her yerde patates ekimi olsun, tüm çiftçilerimiz para kazansın" diyen Başkan Çelik, "Bakıldığında İnegöl'de bir fırsat gibi ortaya çıkıyor ama çiftçinin maddi gücünün zayıflaması söz konusu. Patatesin para kazandıracağını düşündüğümüz yıl dahi, 20- 30 bin dekar alanda ekim yapılır diye baktığımız da bile, 10 bin dekar civarında ekildiğini görüyoruz. İnşallah çiftçimiz bu 10 bin dekardan iyi para kazanır. İyi bir üretim yapar. Mevsimsel değişikliklere bağlı olarak dönümünden 2,5 ile 4 ton arasında verim alınıyor. Rekolte anlamında bir sıkıntımız yok. İnşallah çiftçilerimiz için her üründe iyi bir sezon geçer" diye konuştu.

'TARIM DEPOSU'

İnegöl'ün tarım deposu olduğunu kaydeden Çelik, "İnegöl mobilyanın başkentidir ama aynı zamanda tarım deposudur. 300 bin dekar alanda üretim yapmaktayız. Bunun 130 bin dekarı meyvecilik, geri kalan kısmında ise çok çeşitli ürünler yetiştiriliyor. Ben ümitliyim. Planlı programlar yapıldığında çiftçimizin para kazanacağını düşünüyorum" dedi.

'ÇİFTÇİ BU SENE ZARAR ETMEZ'

Patates ekimi yapan çiftçi Zakir Özonan da "Girdiler nedeniyle sıkıntı çekiyoruz. Tohum sorunu da var. Çiftçinin ekimi azaldı. Bundan sonra ekilecek ürünlerin hepsi para yapar. Hiçbir çiftçi bu sene zarar etmez" ifadelerini kullandı. - Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 12:57 Kaynak: DHA

Bursa, İnegöl, Güncel
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