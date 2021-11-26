Üye Girişi
İnegöllü Çiftçiler Tarımdaki Yenilikleri Antalya Fuarında inceledi - Son Dakika

İnegöllü Çiftçiler Tarımdaki Yenilikleri Antalya Fuarında inceledi

26.11.2021 13:41
İnegöllü Çiftçiler Tarımdaki Yenilikleri Antalya Fuarında inceledi

İnegöllü genç çiftçiler, İnegöl Belediyesi'nin düzenlediği gezi organizasyonuyla Antalya'da yapılan 20'nci Growtech Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarını ziyaret etti.

tarım teknolojilerindeki yenilikler yerinde incelendi.

İnegöl Belediyesi, "Tarım Şehri İnegöl" hedefine adım adım yürüyen şehrin değişen ve gelişen tarım teknolojilerini ile yenilikleri çiftçilerin de yakından takip etmesi adına Antalya'da ANFAŞ Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen tarım fuarına gezi düzenledi. 24-27 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılan 20'nci Growtech Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı için 23 Kasım'da İnegöl'den 37 genç çiftçi Antalya'ya gitti.

GENÇ ÇİFTÇİLER FUARA GÖTÜRÜLDÜ

Özellikle gördüğü teknolojiyi şehre kazandırabilecek genç çiftçilerin fuar organizasyonuna götürülmesi hedeflenirken, 40 yaş altı 37 çiftçi ile birlikte İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Eşref Yiğit, İlçe Tarım Müdürü İbrahim Ekren, İnegöl Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü Sinan Kağan da fuar gezisine katıldı.

İNEGÖL'E KAZANDIRILABİLECEK TEKNOLOJİLER VE ÜRÜNLER İNCELENDİ

Salı günü İnegöl Belediyesi önünden Belediye Başkanı Alper Taban'ın uğurladığı İnegöllü çiftçi grubu, Çarşamba günü fuarın açılışına katıldı. Ardından tarımdaki son teknolojilerin ve yeniliklerin sergilendiği Growtech Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı gezildi. Fuar ziyareti sırasında İnegöllü çiftçiler şehre kazandırılabilecek teknolojileri ve ürünleri yakından inceledi.

İNEGÖL HEYETİ NEVZAT ŞATIROĞLU İLE GÖRÜŞTÜ

İnegöl heyeti fuar gezisi sırasında AK Parti İstanbul Milletvekili Nevzat Şatıroğlu ile de ortağı olduğu firmanın standında bir araya gelerek görüşme yaptı. Aynı zamanda İNGAZ Eski Müdürü olan Şatıroğlu ile hem İnegöl hem de ülke tarımına ilişkin istişareler yapıldı.

İNEGÖL FİRMALARI ZİYARET EDİLDİ

İnegöl heyeti, çiftçilerle birlikte fuara İnegöl'den katılan firmaları da tek tek ziyaret etti. İnegöllü fidan üreticileri; İrgeler Fidancılık, İrge Fidancılık, Koşucular Fidancılık, Ergene Fidancılık ve Kutlu Fidancılık firmalarına yapılan ziyarette hem fuarın hayırlı olması temennisinde bulunuldu hem de fidancılıkla ilgili istişareler yapıldı.

İnegöllü Çiftçiler Tarımdaki Yenilikleri Antalya Fuarında inceledi

İnegöl Belediyesi, Antalya, İnegöl, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel İnegöllü Çiftçiler Tarımdaki Yenilikleri Antalya Fuarında inceledi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İslam Memiş tarih verdi: Gram altında 585-590 liraları bekliyorum 13:43 İslam Memiş tarih verdi: Gram altında 585-590 liraları bekliyorum Osman Kavala Gezi Davası'nın ikinci duruşmasına katılmadı 13:35 Osman Kavala Gezi Davası'nın ikinci duruşmasına katılmadı Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri 13:25 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
Kırmızı Oda'nın Doktor Hanım'ı okyanusbilimci olmak istiyormuş! 12:21 Kırmızı Oda'nın Doktor Hanım'ı okyanusbilimci olmak istiyormuş! Alkole bir zam daha! Yeni fiyatlar 1 Aralık'tan itibaren geçerli olacak 11:49 Alkole bir zam daha! Yeni fiyatlar 1 Aralık'tan itibaren geçerli olacak Müslüme vakasında her detay mide bulandırıcı! Dede, 14 yaşındaki ablanın da öz babası çıktı! 11:42 Müslüme vakasında her detay mide bulandırıcı! Dede, 14 yaşındaki ablanın da öz babası çıktı!
Burası Adana! Tartıştığı kişiyi kurşun yağmuruna tutarak öldürdü! Kaçmadan önce delilleri yok etti! 10:37 Burası Adana! Tartıştığı kişiyi kurşun yağmuruna tutarak öldürdü! Kaçmadan önce delilleri yok etti! AK Parti yeni anket modeli belirledi! Geçim derdini teşhis etmek için vatandaşın evine gidilecek! 10:14 AK Parti yeni anket modeli belirledi! Geçim derdini teşhis etmek için vatandaşın evine gidilecek!

Son Dakika Haberleri
13:36 A Milli Takımımız için kura günü!
13:34 Osman Kavala Gezi Davası'nın ikinci duruşmasına katılmadı
13:32 TOBB'dan asgari ücret zammına ilişkin üç öneri sunuldu
13:25 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
13:04 Leyla Zana'nın eşi Mehdi Zana: Leyla tehdit ediliyor olabilir!
12:44 Pitbull cinsi köpeğini arkadaşının üzerine saldı: Çocuk korkudan potaya çıktı
12:38 Van'a akın eden İranlı turistler gündüz alışveriş yaptı, akşam eğlendi
12:20 Kırmızı Oda'nın Doktor Hanım'ı okyanusbilimci olmak istiyormuş!
12:18 Kendisine bıçakla saldıran kocasını şikayet eden kadın, gazetecilere saldırdı
12:11 Meral Akşener'den suç örgütü lideri Sedat Peker açıklaması: Sen nelere kadirmişsin
AK Partili eski Bakan Alaboyun'dan başkanlık sistemi itirafı: Çok güçlü destekleyenlerden biriydim ama beklediğimiz gibi çıkmadı AK Partili eski Bakan Alaboyun'dan başkanlık sistemi itirafı: Çok güçlü destekleyenlerden biriydim ama beklediğimiz gibi çıkmadı         
13:44
A Milli Takımımız için kura günü! A Milli Takımımız için kura günü!         
13:37
TOBB'dan asgari ücret zammına ilişkin üç öneri sunuldu TOBB'dan asgari ücret zammına ilişkin üç öneri sunuldu         
13:33
Aşk belgelendi! Oyuncu Melisa Şenolsun ile Ekin Mert Daymaz, el ele görüntülendi Aşk belgelendi! Oyuncu Melisa Şenolsun ile Ekin Mert Daymaz, el ele görüntülendi         
12:35
Meral Akşener'den suç örgütü lideri Sedat Peker açıklaması: Sen nelere kadirmişsin Meral Akşener'den suç örgütü lideri Sedat Peker açıklaması: Sen nelere kadirmişsin         
12:12
Müslüme'nin annesinin jandarmadaki ifadesi ortaya çıktı! Kayınpederiyle ilgili sözleri bomba Müslüme'nin annesinin jandarmadaki ifadesi ortaya çıktı! Kayınpederiyle ilgili sözleri bomba         
11:48
AK Partili vekilden benzin istasyonlarındaki kuyruk için savunma: Zamdan değil, araç fazlalığından AK Partili vekilden benzin istasyonlarındaki kuyruk için savunma: Zamdan değil, araç fazlalığından         
11:07
En çok kalp hastaları rağbet ediyor! Balina kusmuğundan yapılan misk-i amberin 3 gramı 50 lira En çok kalp hastaları rağbet ediyor! Balina kusmuğundan yapılan misk-i amberin 3 gramı 50 lira         
10:32
MasterChef'te yarışmacıların kaderlerini aileleri belirledi! MasterChef'te yarışmacıların kaderlerini aileleri belirledi!         
09:13
Nu varyantı sebebiyle ülkeler kırmızı listeye alınmaya başladı, sınırlar kapanıyor Nu varyantı sebebiyle ülkeler kırmızı listeye alınmaya başladı, sınırlar kapanıyor         
09:06
DEVA Partisi kurucularından Metin Gürcan, gözaltına alındı! Casuslukla suçlanıyor DEVA Partisi kurucularından Metin Gürcan, gözaltına alındı! Casuslukla suçlanıyor         
08:48
Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayan! Meteoroloji tarih verdi! Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayan! Meteoroloji tarih verdi!         
08:21
Korkunç gerçek! Müslüme'nin şüpheli ölümü nedeniyle tutuklanan dedesi, öz babası çıktı Korkunç gerçek! Müslüme'nin şüpheli ölümü nedeniyle tutuklanan dedesi, öz babası çıktı         
07:59
Değişim sinyali gibi hareket! Bakan Elvan'ın yerine geçeceği söylenen Nureddin Nebati gece yarısı peş peşe paylaşım yaptı Değişim sinyali gibi hareket! Bakan Elvan'ın yerine geçeceği söylenen Nureddin Nebati gece yarısı peş peşe paylaşım yaptı         
07:16
Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu'nda ekonomi vurgusu yapıldı: İhracat odaklı politikalar, tehditler değerlendirildi Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu'nda ekonomi vurgusu yapıldı: İhracat odaklı politikalar, tehditler değerlendirildi         
20:32
Son Dakika: Türkiye'de 25 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 222 kişi vefat etti, 24 bin 467 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 25 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 222 kişi vefat etti, 24 bin 467 yeni vaka tespit edildi         
20:26
Son Dakika: Bankacılarla görüşen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Son durumu ve bankacılık sektörünü değerlendirdik Son Dakika: Bankacılarla görüşen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Son durumu ve bankacılık sektörünü değerlendirdik         
20:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2021 13:50:11. #1.11#
SON DAKİKA: İnegöllü Çiftçiler Tarımdaki Yenilikleri Antalya Fuarında inceledi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement