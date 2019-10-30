Son Dakika Haberleri: İnegöllü gençlerden Van'da köy okuluna malzeme ve tadilat desteği
Son Dakika Güncel İnegöllü gençlerden Van'da köy okuluna malzeme ve tadilat desteği

İnegöllü gençlerden Van'da köy okuluna malzeme ve tadilat desteği

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı İnegöl Gençlik Merkezi, "Gönüllülük Yılı" etkinlikleri kapsamında gönüllü öğrencilerle Van'ın Özalp ilçesi Çırak Mahallesi İlkokulunda tadilat ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

İnegöllü gençlerden Van'da köy okuluna malzeme ve tadilat desteği, System.String[]

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığına bağlı İnegöl Gençlik Merkezi, "Gönüllülük Yılı" etkinlikleri kapsamında gönüllü öğrencilerle Van'ın Özalp ilçesi Çırak Mahallesi İlkokulunda tadilat ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

İnegöl Gençlik Merkezi Müdürü Recep Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, lise ve üniversitelerden yaklaşık 30 gencin bu çalışmaya gönüllü olarak katıldığını söyledi.

Gençlerin üç gün süresince çeşitli faaliyetlerde bulunduğunu aktaran Erdoğan, "Dolu dolu geçen üç günümüz duygusal anlara da sahne oldu. Orada bulunan öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve halk bizi çok sıcak karşıladı." dedi.

Erdoğan, okulun tadilatı ve malzeme desteğinin yanı sıra kırsal Çırak Mahallesi'nde farklı etkinlikler yapıldığını anlattı.

Yakın zamanda, bölgedeki başka okulları da hedef alarak bir proje daha gerçekleştireceklerini dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"İlçemizin potansiyeli var ve İnegöl halkı bize çok çok destek oluyor. Bütçemizin çok çok üstünde katkıda bulunduk. Özel okullarımız destek verdiler, devlet okullarımızdaki ilgili müdürler çok desteklediler ve ilgilendiler. Sayın Kaymakamımız da bu kampanyaya olur vererek duyurulmasını sağladı. Onun için hepsine teşekkür ediyoruz. Oradan güzel duygularla ve zor ayrıldık. İnşallah devamı gelir. Buu konuda aracılık yapmaya her zaman hazırız."

İnegöl, Özalp, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul Boğazı'nda Boğaziçi Başkanlığı söz sahibi olacak, üyelerini Erdoğan atayacak
Türkiye'ye silah satışını durduran Kanada, terörist Mazlum Kobani'ye "Temiz Savaşçı" ödülü verdi Van'da Güzel Dere Geçidi'nde iki araç çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı İstanbul Boğazı'nın yetkilerini İBB'den alan kanun teklifine İmamoğlu'ndan ilk tepki: Hukuki yollara başvuracağız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2019 18:37:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İnegöllü gençlerden Van'da köy okuluna malzeme ve tadilat desteği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]