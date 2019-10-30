İnegöllü gençlerden Van'da köy okuluna malzeme ve tadilat desteği

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığına bağlı İnegöl Gençlik Merkezi, "Gönüllülük Yılı" etkinlikleri kapsamında gönüllü öğrencilerle Van'ın Özalp ilçesi Çırak Mahallesi İlkokulunda tadilat ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

İnegöl Gençlik Merkezi Müdürü Recep Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, lise ve üniversitelerden yaklaşık 30 gencin bu çalışmaya gönüllü olarak katıldığını söyledi.

Gençlerin üç gün süresince çeşitli faaliyetlerde bulunduğunu aktaran Erdoğan, "Dolu dolu geçen üç günümüz duygusal anlara da sahne oldu. Orada bulunan öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve halk bizi çok sıcak karşıladı." dedi.

Erdoğan, okulun tadilatı ve malzeme desteğinin yanı sıra kırsal Çırak Mahallesi'nde farklı etkinlikler yapıldığını anlattı.

Yakın zamanda, bölgedeki başka okulları da hedef alarak bir proje daha gerçekleştireceklerini dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"İlçemizin potansiyeli var ve İnegöl halkı bize çok çok destek oluyor. Bütçemizin çok çok üstünde katkıda bulunduk. Özel okullarımız destek verdiler, devlet okullarımızdaki ilgili müdürler çok desteklediler ve ilgilendiler. Sayın Kaymakamımız da bu kampanyaya olur vererek duyurulmasını sağladı. Onun için hepsine teşekkür ediyoruz. Oradan güzel duygularla ve zor ayrıldık. İnşallah devamı gelir. Buu konuda aracılık yapmaya her zaman hazırız."