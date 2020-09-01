İnegöllü hayırseverler Bangladeş'te su kuyusu açtırdı - Son Dakika

İnegöl İshakpaşa Eğitim Bilim Kültür ve Yardımlaşma Derneği, ilçeden hayırseverlerin desteğiyle Bangladeş'in Dinajpur şehrine bağlı Uchitpur köyünde su kuyusu açtırdı.

Dernek Başkanı Mehmet Şenol, gazetecilere yaptığı açıklamada, Beşir Derneği aracılığıyla ellerinden geldiğince yardım faaliyetleri yürütmeye çalıştıklarını bildirdi.

Su kuyusu açtırma çalışmasına hayırseverlerin büyük destek verdiğini vurgulayan Şenol, şunları kaydetti:

"Uchitpur köyünde 900 kişinin faydalanabileceği su kuyusu açtırmak İnegöllü kardeşlerimize nasip oldu. Rabb'im desteklerini esirgemeyen kardeşlerimizden razı olsun, Rabb'im destek vermek isteyip de durumu olmadığı için Ümmeti Muhammed'in derdi ile dertlenen ama durumu müsait olmayan kardeşlerimizden de razı olsun. Amacımız Allah'ın rızasını kazanmak. Allah'ın rızasını kazanmak için İnegöllü kardeşlerimizden dua bekliyoruz."