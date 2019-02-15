İnegöllü iş insanlarına teşvikler anlatıldı
57 dakika önce
İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO), İnegöl İŞKUR Müdürlüğü ve İnegöl Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) işbirliğinde düzenlenen "İstihdamda Devlet Destekleri ve Teşvikleri" konulu seminer büyük ilgi gördü.
İnegöl
Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO), İnegöl İŞKUR
Müdürlüğü ve İnegöl Sosyal Güvenlik Kurumu
(SGK
) işbirliğinde düzenlenen "İstihdamda Devlet Destekleri ve Teşvikleri" konulu seminer büyük ilgi gördü.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 04:10
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