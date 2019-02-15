Son Dakika Haberleri: İnegöllü iş insanlarına teşvikler anlatıldı

İnegöllü iş insanlarına teşvikler anlatıldı

57 dakika önce

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO), İnegöl İŞKUR Müdürlüğü ve İnegöl Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) işbirliğinde düzenlenen "İstihdamda Devlet Destekleri ve Teşvikleri" konulu seminer büyük ilgi gördü.

İnegöllü iş insanlarına teşvikler anlatıldı, System.String[]
İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO), İnegöl İŞKUR Müdürlüğü ve İnegöl Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) işbirliğinde düzenlenen "İstihdamda Devlet Destekleri ve Teşvikleri" konulu seminer büyük ilgi gördü.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 04:10 

Ekonomi
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