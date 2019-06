İnegöllü Kıbrıs gazileri madalyalarını aldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 40 gazi için madalya ve berat tevcih töreni yapıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 40 gazi için madalya ve berat tevcih töreni yapıldı. Gaziler, 45 yıl sonra madalyalarına kavuşmanın gurur ve mutluluğunu yaşadı.



İnegöl'de bulunan 40 Kıbrıs Gazisi, 45 yıl sonra madalyalarına kavuştu. 20 Temmuz 2974'te 1. Barış Harekatını gerçekleştiren ve yine 14 Ağustos 1974'te 2. Barış Harekatını gerçekleştiren kahraman Türk Ordusu içerisinde bulunan gaziler için İnegöl Kaymakamlığı ve İnegöl Belediyesi işbirliğinde farklı kurum ve kuruluşların da katkılarıyla "Kıbrıs Barış Harekatı Milli Mücadele Madalya ve Beratı Tevcih Töreni" düzenlendi.



Bursa Valiliği koordinesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından İnegöl Kaymakamlığı ve İnegöl Belediyesi katkılarıyla düzenlenen "Kıbrıs Barış Harekatı Milli Mücadele Madalya ve Beratı Tevcih Töreni", Salı akşamı 21.00'da Hikmet Şahin Kültür Parkı içerisinde bulunan Açık Hava Gösteri Merkezinde gerçekleştirildi. Törene protokolün ilgisi de yoğun oldu. Türkiye Muharip Gaziler Derneği İnegöl Şubesi üyeleri de aileleriyle birlikte törende hazır bulundu.



Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan tören, daha sonra protokol konuşmalarıyla devam etti. törenin açılış konuşmasını yapan Türkiye Muharip Gaziler Derneği İnegöl Şubesi Başkanı Selami Seymen, üzüntü ve sevinci aynı anda yaşadıklarını ifade etti. Seymen; "Bizler bugün hem sevinçliyiz hem de üzgünüz. Sevinçliyiz, 45 yıl sonra Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin milli mücadele madalyalarımız verildi. Üzgünüz, bizler madalyalarımızı gururla alırken, madalyası çıkmayan 18 gazimizin tribünde üzüntülü olduğunu görüyorum. İnşallah onların da madalyalarını kısa zamanda takdim ederler. Bir üzüldüğüm konu da; muharip gaziler sık sık nereden yaralandın, sizler oraya leblebi almaya mı gittiniz sözleri bizleri çok üzüyor. Muharip gaziler olarak bizler cephe arkasında gitmedik. Cephenin en önünde, omuz omuza çarpışarak orada soydaşlarımızı kurtardık, stratejik konumdaki toprakları kurtardık, Beşparmak dağlarında kahramanlık destanı yazarak al bayrağımızı diktik. Biz orada 499 şehit verdik. Biz oraya leblebi yemeye gitmedik, kurşun ve şarapnel parçalarını göğüsledik. Ben burada bu programı yapan başta kaymakamımıza, değerli Belediye Başkanımıza, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürümüze, belediye personeline, THM gençlik korosuna, Ertuğrulgazi Derneğimize, Mehter Derneğimize teşekkür ediyorum" dedi.



Seymen'in ardından bir konuşma yapan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bursa Şubesi Başkanı Muzaffer Uyar da "20 Temmuz 2974'te 1. Barış Harekatını gerçekleştiren, yine 14 Ağustos 1974'te 2. Barış Harekatını gerçekleştiren kahraman, Türkün adını dünyaya yazdıran sevgili silah arkadaşlarım İnegöl İlçe Başkanım adına, kendi adıma ve Genel Başkanım Şükrü Tandoğan adına madalya tevcih törenine hoş geldiniz diyor saygılarımı sunuyorum. Kıbrıs Türkünün can güvenliğini sağlayarak yok olmalarını önlemek ve Kıbrıs adasının Yunanistan'a bağlanmasına mani olmak maksadıyla 20 Temmuz 1974'te 37 bin 500 arkadaşımızla Kıbrıs Barış Harekatına katıldık. Bu harekatta bizlere verilen her türlü görevi en kısa zamanda başarıyla yerine getirdik ve muzaffer birer gazi olarak vatanımıza geri döndük. Kıbrıs gazileri üstün cesaret ve kahramanlık örnekleri göstererek emsalsiz bir zafer kazanmışlardır. Paraşütle atlayan, helikopterle inen, denizden çıkartma yapan bu kahramanlar kısa süre içerisinde düşmanı hezimete uğratarak Kıbrıs Türkünü esaretten kurtararak Kıbrıs'a barış getirmiştir. Kıbrıs Barış Harekatı Türk savaş tarihinde altın bir sayfadır. Biz gözümüzü kırpmadan katıldığımız bu harekatta, atalarımızdan aldığımız feyz ile Türk askerinin savaşlardaki emsalsiz kahramanlığını dünyaya bir kez daha gösterdik. Bugüne kadar Kıbrıs Türk'ü kendi devletinde, kendi bayrağı altında hür ve bağımsız yaşamaktadır. Artık adada barış hakimdir. Görevimizi şerefle yerine getirmekten dolayı mutlu ve huzurluyuz. Kıbrıs Barış Harekatından 45 yıl sonra da bizlere tevcih edilen madalyalarımızı almanın gururunu yaşıyoruz" ifadelerinde bulundu.



45 yıllık özlem bitti



Törene katılan Bursa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Erkut Öneş, törende yaptığı konuşmada 45 yıldır taşıdıkları özlemi sonlandırdıklarını kaydederek; "Bugün buraya 45 yıldır taşıdığımız bir özlemi bitirmek için geldik. Öncelikle bu madalyaların tüm Türkiye'de dağıtılmasında büyük emeği olan Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk'un selamlarını size iletmek istiyorum Değerli hazirun, sizlere 1974'ü anlatacak değilim. Sizler bunu yaşadınız. Gücünüz, bütün Dünyaya egemen bir Türk gücü olduğunu gösterdi. Sizler Kıbrıs'ta ezilen ve yok edilmeye çalışan bir Milleti kurtardınız" diye konuştu.



İnegöl Belediye Başkan Vekili Ahmet Kara ise 2015 yılında İnegöl Belediyesi olarak 34 gazi ile birlikte Kıbrıs'a gittiklerini hatırlatarak başladığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Rabbim bana da nasip etti onlara eşlik etmeyi. Paraşütle şuradan atladım, şu tepe de çatıştık, arkadaşım şurada kucağımda şehit oldu gibi onlarca anılarını ben dinledim, heyecanlandım. Onlar savaşı tekrar yaşadılar adeta. Gözlerin de o kahramanlık ruhunu, vatan sevgisini gördüm. İnanıyorum ki bu yaşlarında tekrar görev verseler hiç düşünmeden, gözlerini kırpmadan seve seve koşarlar. Rabbim bu millete sizdeki bu vatan sevgisini bu bayrak sevgisini, bu kahramanlık duygusunu şehitlik ve gazilik ruhunu bu milletin yüreğinden kalbinden eksik etmesin. Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Kıbrıs'a, 15 Temmuz'a, Suriye'ye ve geçmişten günümüze kadar bu vatan için kanlarını seve seve akıtan, canlarını veren tüm şehitlerimize, vefat eden gazilerimize Rabbimden rahmetler niyaz ediyorum. Şehitlerimizin ve vefat eden gazilerimizin yakınlarına da Allah sabır versin. Siz muhterem gazilerimize de bundan sonraki hayatınızda sağlıklı, hayırlı, bereketli, uzun ömürler niyaz ediyorum. Sizler bu vatanın kahramanlarısınız. Sizler bizim gururumuzsunuz. Sizleri tekrar linetle, saygıyla ve şükranla selamlıyorum."



Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Turgay Yel de "Saygı değer gazilerimiz, sizlerle az önce Ahmet Hocamın da dediği gibi Alinur Başkanımın gönderdiği birlikte Kıbrıs seyahati yapmıştık. Sizleri hem kendi adıma hem de Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş Bey adına saygıyla selamlıyorum. 2015 yılında biz 34 gazimizle ve şuanda karşımda bulunan o yiğitlerle, o baba yiğitlerle bir Kıbrıs seyahati yaptık. Rabbim onların eksikliklerini vermesin. Biz Kırıkkale tüfeğiyle ateş ederken, Beşparmak dağlarında Rumlar bize mitralyözle ateş ediyorlardı dediler. Ama biz göğsümüzü siper edip vermedik yavru vatanımızı diye anlattılar yaşadıklarını. Selami Başkanımız ve diğer arkadaşlarla orada gezerken çok duygulandık. Şehit arkadaşlarının mezar taşlarını gördüler. Yan yana aynı koğuşta yattıkları arkadaşlarını gördüler. Rabbim bir daha böyle günler yaşatmasın. 1071'de Malazgirt'ten Anadolu'ya girdiğimiz günden bu güne kadar bu millet için, bu devlet için, bu bayrak için, bu vatan için, bu ezan için canımızı vermeye hazırız. 15 Temmuz'da bu milletin birlik beraberliğini gördük. İnşallah bir daha böyle günler yaşamayız" dedi.



Törende son konuşmayı Kaymakam Şükrü Görücü yaptı. Görücü, "Bugün protokol kurallarını alt üst ederek protokolü bir kenara bırakacağız. Bugün siz gazilerimizin mutlu günü. Bu mutlu günde sizlerle birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. İnşallah burada madalyalarını alan 40 gazimiz gibi diğer 18 arkadaşımızın da hak ettikleri madalyaları alması için biz bu işi takip edeceğiz. Biz bu topraklar için gerektiğinde gözümüzü kırpmadan canımızı feda ettik. Bu toprakların vatan olması uğrunda dedelerimizin, ninelerimizin öyle kahramanlık destanları var ki. Kıbrıs'taki bu mücadeleyi görmek için Beşparmak dağlarında yol olmayan yerde tankı görmek, Türk'ün gücünün nelere mal olduğunu bilmektir. Biz Magosa'da, Lefkoşa'da, Girne'de, Küçük Kaymaklı'da, Geçit Kale'de, Maraş'ta Bunların her biri burada görev yapan insanlarımız, şehit olan insanlarımız var. Şair şunu diyor; bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Bunun bedeli kandır, candır. Biz bu bedeli Çanakkale'de 253 bin vatan evladıyla, Sakarya'da, Dumlupınar'da, Allahuekber Dağlarında, Kıbrıs'ta, 15 Temmuz'da, Doğu ve Güneydoğu'da, Kuzey Irak'ta, Suriye'de verdik ve vermeye devam edeceğiz. Çünkü biz biliyoruz ki bu devletin sonsuza kadar yaşaması için bizlerin bir olması, beraber olması gerekiyor. Eğer biz bu ay yıldızlı bayrağı göklerde dalgalandıracaksak, milletçe bir olacağız, beraber olacağız, güçlü olacağız" dedi.



"Biz dedelerimizin destanlarıyla büyüdük" sözleriyle konuşmasını sürdüren Görücü; "Kıbrıs Barış Harekatında biz lisede öğrenciydik. Torosların zirvesinde yaylada ne elektrik var, ne su var Radyoda kahraman askerlerimiz şuradan şuraya hareket etti diye dinlerdik. Biz şunu zaten biliyoruz; kanla boyanmayan kumaştan bayrak, şehidi olmayan topraktan vatan, şehadetin ızdırabını, şehidin ızdırabını bilmeyen milletten de büyük millet olmaz. Eğer biz bugün bu topraklarda yaşıyorsak bunu geçmişimize, şehitlerimize, gazilerimize borçluyuz. İnegöl de bunun en güzel örneği. 81 ilden, Kafkaslardan, Balkanlardan, birliğin, beraberliğin, kardeşliği başkenti İnegöl'den tüm gazilerimize selam ediyoruz. Şehitlerimize rahmet diliyoruz" ifadelerinde bulundu. - BURSA

