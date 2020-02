İnegöllü mobilyacılar

Türkiye'nin mobilya üretim merkezlerinden Bursa'nın İnegöl ilçesinde bu iş kolunda kalifiye işçi bulmakta sıkıntı yaşanıyor.

İnegöl Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan, AA muhabirine, mobilya sektörünün "istihdam dostu" olduğunu belirterek, kalifiye eleman noktasında sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Mobilya sanayisinin her yıl kendini geliştirdiğini, istihdama her zaman ihtiyaç duyduğunu, ihracatın da her geçen yıl yüzde 15-20 büyüme kaydettiğini ifade eden Ayhan, "Yurt içi ve yurt dışı fuarlarına katılan firmalarımız yetişmiş, kalifiye eleman ihtiyacı duyuyor. Bu hiçbir zaman bitmez, artarak devam ediyor. Koltuk ve döşeme sektöründe parça başı ücretlendirme oluyor. Kişinin verimliliğine bağlı, yetişmiş arkadaşlarımız 2-3 asgari ücret civarında çok rahatlıkla kazanabilirler." değerlendirmesinde bulundu.

Ayhan, sektörün özellikle sezon başları olan ilk iki ayda eleman ihtiyacını daha çok hissettiğini aktardı.

Halk Eğitim Merkezleri ve İŞKUR'un açtığı kursların yeterli gelmediğini ifade eden Ayhan, "İnegöl'de tematik mobilya lisemiz var. Önümüzdeki yıldan itibaren yeni mezunlar verecek. Türkiye'de alanında tek lise. Bunun da bize faydası olacağını düşünüyorum." dedi.

Özcan Ayhan, istihdam dostu bir sektör olarak diğer iş kollarına da faydalı olduklarını vurguladı.

İnegöl için mobilyacılığın önemine vurgu yapan Ayhan, "Biz bu ahşabı işliyoruz ve kullanılır hale getiriyoruz, değer katıyoruz. Madenler bir gün tükenebilir ama mobilyamıza duyulan ihtiyaç günden güne artacak." ifadelerini kullandı.

Gençlere çağrıda bulunan Ayhan, şunları kaydetti:

"Mobilyacılık 40 yıl önceki sektörden çıktı ve sanayi dalı oldu. Güzel bir sanayi dalı oldu. Artık her firmanın üçte biri beyaz yakalı. Tasarımcılarımız, Ar-Ge'cilerimiz var. Firmalar sanayileşme devrine girdi. Bu mesleğe önce giren gençlerimiz kazanır. Bir tecrübe kazanmış olacaklar. Bu meslek artık bir milli meslektir. Bu mesleğin içinde olanlar işsiz kalmazlar. İleriye dönük birçok farklı sektörlerden daha iyi para kazanırlar."

"Dünya markası haline geldik"

Mobilya üreticilerinden Eyüp Pamuk ise eleman ihtiyacının üretimi olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Pamuk, "İnegöl mobilyası olarak mobilya, koltuk ve benzeri ürünlerde dünya markası haline geldik. Eleman bulamamak üretici olarak bizlere yansımaktadır. Kalifiye eleman yetişmemesi büyük bir sorun. Mobilya sektörünün kanayan yarasıdır. Gençlerden talep yok." diye konuştu.