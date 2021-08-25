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İnegöllü mobilyacılar, sektörün sorunları için Sapanca'da bir araya geldiler - Son Dakika

İnegöllü mobilyacılar, sektörün sorunları için Sapanca'da bir araya geldiler

25.08.2021 15:43

İnegöl MODEF Fuarcılık tarafından mobilya sektöründe oluşan sorunlara çözüm bulmak amacıyla çalıştay düzenlendi. Bursa Ticaret Odası Başkanı İbrahim Burkay, sektör temsilcilerine pandemi krizinin yarattığı durumun fırsata çevrilebileceğini söylerek, "Son 20 yılda ticarette rakip tanımı değişti, artık şirketlerin rakipleri farklı ülke pazarlarıdır. Dolayısıyla mobilya sektörünün bütün aktörleri burada olduğu gibi bir araya gelerek farklı ülkelerde pazar oluşturmalıdır" ifadelerini kullandı.

İnegöl MODEF Fuarcılık tarafından mobilya sektörünün sorunlarını görüşmek ve çözmek amacıyla bir çalıştay düzenlendi.

İnegöl mobilyacılarının çatı kuruluşu olan İMOS bünyesindeki MODEF Fuarcılık şirketinin mobilya sektörünün dünü, bugünü ve gelecekteki vizyonu ile ilgili Sapanca'da düzenlediği çalıştayda, konuşmacı olarak Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, Küçükçalık A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yılmaz Küçükçalık ve İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ yer aldı. Çalıştaya İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçılar Birliği Başkanı Ahmet Güleç, İnegöl Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan ve İnegöl MÜSİAD Başkanı Mehmet Döngel, İMOS Başkanı Osman Aybil ve MODEF üyeleri katıldı.

İnegöllü mobilyacılardan sektörün geleceği için birlik mesajı: Farklı ülkelerde pazar oluşturmalıyız

"SON 20 YILDA TİCARETTE RAKİP TANIMI DEĞİŞTİ"

Programda sektör temsilcilerine seslenen Bursa Ticaret Odası Başkanı İbrahim Burkay, mobilya sektörünün gelişmesi için bu tür çalıştayların çok önemli olduğunu ifade etti. Burkay, "Klasik ticaret modelinde şirketlerin rakipleri kendi sektöründeki diğer şirketlerdir. Son 20 yılda ticarette rakip tanımı değişti, artık şirketlerin rakipleri yine kendi sektöründeki şirketler değil farklı ülke pazarlarıdır. Dolayısıyla mobilya sektörünün bütün aktörleri burada olduğu gibi bir araya gelerek farklı ülkelerde pazar oluşturmaya çalışmalıdır. Bir araya gelerek beraber hareket etme kültürü ile sorunlar çözülür, krizler en az hasarla atlatılır. Bu birliktelik kültürü İnegöl mobilya üreticisinde oluşmuş vaziyette. Bunu somut bir şekilde İnegöl MODEF Fuarcılık'ta görebiliyoruz." dedi.

İnegöllü mobilyacılardan sektörün geleceği için birlik mesajı: Farklı ülkelerde pazar oluşturmalıyız

"KRİZİ FIRSATA ÇEVİREBİLİRİZ"

Pandemiyle ortaya çıkan krizin fırsata çevrilebileceğini belirten Burkay, "Dünyada yaşanan pandemi süreci dünya ekonomisinde önemli değişimlere sebep olmuştur olmaya da devam etmektedir. Ancak bu pandemi dönemi bazı sektörler içinde güzel fırsatlar doğurdu. İnegöl mobilya şirketleri krizi fırsata çevirebilir hatta çevirmelidir." ifadelerini kullandı.

İnegöllü mobilyacılardan sektörün geleceği için birlik mesajı: Farklı ülkelerde pazar oluşturmalıyız

"İNEGÖL'DE FAZLASIYLA MEVCUT"

Burkay konuşmasını "Bir ülkenin, bir bölgenin veya bir şehrin kalkınmasında, doğal kaynağın, tarihi ve kültürel mirasın ve o coğrafyada yaşayan insanların yani yerel kabiliyetin çok iyi olması gibi 3 önemli unsur olması gerekiyor. Bunlar mobilya üretimi için İnegöl'de fazlasıyla mevcut" sözleriyle sonlandırdı.

Çalıştaydan görüntüler;

İnegöllü mobilyacılardan sektörün geleceği için birlik mesajı: Farklı ülkelerde pazar oluşturmalıyız
İnegöllü mobilyacılardan sektörün geleceği için birlik mesajı: Farklı ülkelerde pazar oluşturmalıyız
İnegöllü mobilyacılardan sektörün geleceği için birlik mesajı: Farklı ülkelerde pazar oluşturmalıyız
İnegöllü mobilyacılar, sektörün sorunları için Sapanca'da bir araya geldiler

İbrahim Burkay, Ticaret, İnegöl, Bursa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İnegöllü mobilyacılar, sektörün sorunları için Sapanca'da bir araya geldiler - Son Dakika Ekonomi


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