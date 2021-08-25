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İnegöllü mobilyacılardan sektörün geleceği için birlik mesajı: Farklı ülkelerde pazar oluşturmalıyız - Son Dakika

İnegöllü mobilyacılardan sektörün geleceği için birlik mesajı: Farklı ülkelerde pazar oluşturmalıyız

25.08.2021 15:26
İnegöllü mobilyacılardan sektörün geleceği için birlik mesajı: Farklı ülkelerde pazar oluşturmalıyız, System.String[]

İnegöllü mobilya üreticileri, sektörün sorunlarını görüşmek ve çözüm bulmak amacıyla Sapanca'da bir araya geldi. Programda sektör temsilcilerine seslenen Bursa Ticaret Odası Başkanı İbrahim Burkay, pandemi krizinin fırsata çevrilebileceğini belirterek, "Son 20 yılda ticarette rakip tanımı değişti, artık şirketlerin rakipleri farklı ülke pazarlarıdır. Dolayısıyla mobilya sektörünün bütün aktörleri burada olduğu gibi bir araya gelerek farklı ülkelerde pazar oluşturmalıdır" dedi.

İnegöl MODEF Fuarcılık tarafından mobilya sektörünün sorunlarını görüşmek ve çözmek amacıyla bir çalıştay düzenlendi.

İnegöl mobilyacılarının çatı kuruluşu olan İMOS bünyesindeki MODEF Fuarcılık şirketi mobilya sektörünün dünü, bugünü ve gelecekteki vizyonu ile ilgili Sapanca'da düzenlediği çalıştaya; Bursa Ticaret Odası Başkanı İbrahim Burkay, Küçük Çalık A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yılmaz Küçükçalık, İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçılar Birliği Başkanı Ahmet Güleç, İnegöl Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan ve İnegöl Ticaret Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, İnegöl MÜSİAD Başkanı Mehmet Döngel ve MODEF üyeleri katıldı.

"SON 20 YILDA TİCARETTE RAKİO TANIMI DEĞİŞTİ"

Programda sektör temsilcilerine seslenen Bursa Ticaret Odası Başkanı İbrahim Burkay, mobilya sektörünün gelişmesi için bu tür çalıştayların çok önemli olduğunu ifade etti. Burkay, "Klasik ticaret modelinde şirketlerin rakipleri kendi sektöründeki diğer şirketlerdir. Son 20 yılda ticarette rakip tanımı değişti, artık şirketlerin rakipleri yine kendi sektöründeki şirketler değil farklı ülke pazarlarıdır. Dolayısıyla mobilya sektörünün bütün aktörleri burada olduğu gibi bir araya gelerek farklı ülkelerde pazar oluşturmaya çalışmalıdır. Bir araya gelerek beraber hareket etme kültürü ile sorunlar çözülür, krizler en az hasarla atlatılır. Bu birliktelik kültürü İnegöl mobilya üreticisinde oluşmuş vaziyette. Bunu somut bir şekilde İnegöl MODEF Fuarcılık'ta görebiliyoruz." dedi.

"KRİZİ FIRSATA ÇEVİREBİLİRİZ"

Pandemiyle ortaya çıkan krizin fırsata çevrilebileceğini belirten Burkay, "Dünyada yaşanan pandemi süreci dünya ekonomisinde önemli değişimlere sebep olmuştur olmaya da devam etmektedir. Ancak bu pandemi dönemi bazı sektörler içinde güzel fırsatlar doğurdu. İnegöl mobilya şirketleri krizi fırsata çevirebilir hatta çevirmelidir." ifadelerini kullandı.

"İNEGÖL'DE FAZLASIYLA MEVCUT"

Burkay konuşmasını "Bir ülkenin, bir bölgenin veya bir şehrin kalkınmasında, doğal kaynağın, tarihi ve kültürel mirasın ve o coğrafyada yaşayan insanların yani yerel kabiliyetin çok iyi olması gibi 3 önemli unsur olması gerekiyor. Bunlar mobilya üretimi için İnegöl'de fazlasıyla mevcut" sözleriyle sonlandırdı.

İnegöllü mobilyacılardan sektörün geleceği için birlik mesajı: Farklı ülkelerde pazar oluşturmalıyız

Modef, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İnegöllü mobilyacılardan sektörün geleceği için birlik mesajı: Farklı ülkelerde pazar oluşturmalıyız - Son Dakika Ekonomi


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