Son Dakika Haberleri: İnegöllü mobilyacılardan sel mağdurlarına destek
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İnegöllü mobilyacılardan sel mağdurlarına destek

2 saat önce

Düzce'de 18 Temmuz'da yaşanan sel afetinde evleri ve eşyaları zarar gören vatandaşlara dağıtılmak üzere İnegöl Mobilyacılar Odası organizasyonuyla bu kente iki tır dolusu mobilya gönderildi.

İnegöllü mobilyacılardan sel mağdurlarına destek, System.String[]

Düzce'de 18 Temmuz'da yaşanan sel afetinde evleri ve eşyaları zarar gören vatandaşlara dağıtılmak üzere İnegöl Mobilyacılar Odası organizasyonuyla bu kente iki tır dolusu mobilya gönderildi.

İnegöl Mobilyacılar Odası, İnegöl Ticaret Odası, İnegöl Mobilya Sanayiciler Derneği (İMOS) ve İnegöl Ziraat Odası iş birliğiyle yürütülen yardım kampanyası kapsamında bağışlanan yatak odası, yemek odası ve koltuk takımları, masa, sandalye ve çekyatlar iki tıra yüklendi.

Bu eşyalar, Akçakoca ilçesine bağlı Dilaver, Esma Hanım ve Uğurlu köylerinde yaşayan sel mağdurlarına ulaştırıldı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İnegöl Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan, şunları kaydetti:

"18 Temmuz'da yaşanan sel felaketinde 45'e yakın ev hasar görmüş, yaklaşık 70 ailenin ev eşyaları ise kullanılamaz hale gelmişti. Düzenlediğimiz yardım kampanyasına duyarsız kalmayan mobilyacılarımıza çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca mobilyaların ulaşımında bizlere destek olan Serhat Nakliyat ve Emin Nakliyat firmalarına teşekkür diyoruz. Allah bir daha bu ve benzeri şekilde afetler ile ülkemize acı yaşatmasın."

Murat Erat, İnegöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 03:08 Kaynak: AA
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