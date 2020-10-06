İnegöllü yamaç paraşütçüleri Şırnak'tan üçüncülük ödülüyle döndü - Son Dakika

Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından Şırnak'ta düzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası finalinde, İnegöl Belediyesi DOSTUM takımı 3 sporcuyla Türkiye 3'üncüsü olmayı başardı.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen 3 etaplı Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın final etabı 3-4 Ekim tarihlerinde Şırnak'ta yapıldı. Şırnak Yamaç Paraşütü ve Doğa Sporları Kulübü iş birliğiyle düzenlenen finalde, 11 ilden 38 pilot hedefe en iyi inişi yapmak için kıyasıya mücadele etti.

2 gün süren şampiyona kapsamında, uçuşlar Şırnak'taki 1950 rakımlı Namaz Dağı'nda yapıldı. İnegöl Belediyespor Kulübü DOSTUM takımını şampiyonada Milli sporcu ve antrenör İbrahim Dinçer, Kemal Kumral ve Anıl Doruk temsil etti. 2020 Türkiye Yamaç Paraşüt hedef şampiyonası kapsamında DOSTUM takımı, Trabzon ve Bursa etabının ardından Şırnak final etabının da tamamlanmasıyla şampiyonayı Türkiye 3'üncüsü olarak tamamlamayı başardı. - BURSA