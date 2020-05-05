İnegöllüler iftar sonrası kendilerini sokağa attı - Son Dakika

İnegöllüler iftar sonrası kendilerini sokağa attı
6 saat önce
Dünyayı yakıp kavuran virüsüne karşı tedbirler devam ederken Türkiye'de hayat yavaş yavaş normalle döneceğini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından İnegöllülerin kendilerini sokağa atması dikkat çekti.
Dünyayı yakıp kavuran virüsüne karşı tedbirler devam ederken Türkiye'de hayat yavaş yavaş normalle döneceğini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından İnegöllülerin kendilerini sokağa atması dikkat çekti.
Korona virüsüne karşı tedbirler devam ediyor. Hayatının normale dönmesi için bir takım adımlar atıldı. 20 yaş altı gençler ile 65 yaş üstü vatandaşların dışarıya çıkması için de bir dizi adımlar atıldı. 11 Mayıs tarihinden itibaren AVM'ler tekrar açılacak berberlerde hizmet vermeye başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklama vatandaşların kurallara uymaya devam etmesi çağrısında bulundu. Ancak İnegöl'de iftar sonrası görülen manzara hiçte iç açıcı bir manzara değildi. Birçok kişinin sokaklarda gezmesi dikkat çekerken maske takmayan çok sayıda vatandaşların olduğu görüldü. Diğer taraftardan bazı gençlerinde evde olması gerekirken dışarıda olduğu gözlendi. Emniyet ekipleri özellikle dışarıya çıkmaları yasak olanların üzerinde denetimlerini sürdürürken gençlerin polislere yakalanmamaları için yollarını değiştirdiği fark edildi. Araç ve motosiklet trafiğinde artış gözlenirken yetkililer vatandaşları uyararak salgının henüz bitmediğini vatandaşların kurallara uyması çağrısında bulundu. - BURSA
Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 09:41 Kaynak: İHA
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