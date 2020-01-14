İnegöllüler kara hasret kaldı - Son Dakika
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İnegöllüler kara hasret kaldı

7 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde merkezde oturan vatandaşlar kar yağışına hasret kaldı.

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde merkezde oturan vatandaşlar kar yağışına hasret kaldı. Vatandaşlar karın keyfini çıkarmak için kırsal bölgelere akın ediyor.


Merkezde kar yağışına hasret kalan vatandaşlar, fırsat buldukça İnegöl'ün farklı bölgelerine akın ediyorlar. Bu bölgelerden biri de Boğazova. Uludağ eteklerine yakın olan İnegöl'ün kırsal mahallesi Boğazova hem yazın hem de kışın farklı bir güzelliğe sahip. İnegöller fırsat buldukça o eşsiz manzaranın tadını çıkarmak için bölgeye akın ediyor. Boğazova Mahallesine gelen vatandaşlar, yağan karın tadını çıkarıyorlar. Kar yağışının 1 metreyi bulduğu mahallede gelenler karın tadını çıkarmaya çalışıyor.


Yer yer kaygan olan yolda kış lastiği olmayan araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, bölgede uzun kuyruklar oluştu. Boğazova tepesine çıkmak isteyen bir araç ise kara saplandı. Kara saplanan araç diğer vatandaşların yardımıyla güçlükle olduğu yerden çıkarıldı. - BURSA

İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 10:59 Kaynak: İHA
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