İNEGÖLLÜLER SAHURA RUMELİ EZGİLERİ İLE UYANDI - Son Dakika
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İNEGÖLLÜLER SAHURA RUMELİ EZGİLERİ İLE UYANDI

24.04.2022 11:14

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yaşayanlar sahura, davul yerine Rumeli ezgileriyle kalktı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yaşayanlar sahura, davul yerine Rumeli ezgileriyle kalktı. Yöresel kıyafetler giyip sokak sokak dolaşan Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği üyeleri, ilçe halkını müzik eşliğinde sahur için uyandırdı.

İnegöl Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği, ilçede farklı bir etkinliğe imza attı. Rumeli yöresi kıyafetleri giyen gençler tef, darbuka, akordiyon ve klarnetle Balkan müziklerini çalarak, sahur vakti sokak sokak dolaştı. İlçe sakinlerini sahura, Rumeli ezgileriyle uyandıran dernek üyeleri, yöresel halk oyunlarını da oynadı. Yöresel folklor gösterileriyle sahura renk katan gençler, pencerelere çıkan vatandaşlar tarafından alkışlandı. Büyük ilgi gören ekip, Rumeli ezgileri eşliğinde oyunlar oynayarak 5 kilometre yürüdü. Ekipte yer alan görme engelli akordiyon sanatçısı Hüseyin Şentürk de, çaldığı ezgilerle büyük beğeni topladı.

Süleymaniye Mahallesi sakinleri ise sokak sokak dolaşan ve yöresel halk oyunlarını sergileyen gençlere, evlerinde yaptıkları börek ve tatlılardan ikram etti. 2 saat süren etkinlikle ilgili konuşan, İnegöl Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Fatih Saman, "Derneğimizin her sene yaptığı sahur programı geleneğini sürdürüyoruz. Üyelerimizin evlerini ziyaret ederek ikramlarını alıyoruz. Bunu her sene yapıyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

İNEGÖLLÜLER SAHURA RUMELİ EZGİLERİ İLE UYANDI
İNEGÖLLÜLER SAHURA RUMELİ EZGİLERİ İLE UYANDI
İNEGÖLLÜLER SAHURA RUMELİ EZGİLERİ İLE UYANDI
İNEGÖLLÜLER SAHURA RUMELİ EZGİLERİ İLE UYANDI

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Kaynak: DHA

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