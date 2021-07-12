İnegöllüler tabiatla buluştu

İnegöl Belediyesi Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (DOSTUM), doğa yürüyüşlerini yeniden başlattı.

İnegöl Belediyesi Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (DOSTUM), doğa yürüyüşlerini yeniden başlattı. 14 kilometrelik parkurda Arapoturağı-Sütlük Yaylası-Bahçekaya güzergahında yapılan yürüyüşe 82 kişi katıldı. İnegöl Belediyesi Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (DOSTUM), yaz aylarının vazgeçilmez faaliyeti doğa yürüyüşlerine yeniden başladı. Pandemi sürecinde normalleşme dönemine girilmesiyle birlikte 1 1 Temmuz Pazar günü ilk doğa yürüyüşü organizasyonu yapıldı. Arapoturağı-Sütlük Yaylası-Bahçekaya güzergahında 14 kilometrelik orta zorluktaki parkurda, İnegöllüler tabiatla buluştu. Pazar sabahı 08.30'da İnegöl Belediye Spor Salonu önünde toplanan 82 kişilik grup, Arapoturağı mevkiine araçlarla geldi. Burada başlayan doğa yürüyüşü, Sütlük yaylasına kadar devam etti. Her yaştan vatandaşın katıldığı yürüyüşte, Sütlük Yaylasında öğlen molası verildi. Burada doğaseverler yanlarında getirdikleri yiyeceklerle öğle yemeğini yedi. Ardından Bahçekaya Mahallesine inilerek toplam 14 kilometrelik parkur tamamlanmış oldu. Buradan yine araçlarla doğa severler İnegöl'e getirildi. - BURSA

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