İnegöllüler Yunan vekil hakkında suç duyurusunda bulundu - Son Dakika
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İnegöllüler Yunan vekil hakkında suç duyurusunda bulundu

6 saat önce

MİT Başkanı Hakan Fidan ve Türk bayrağına yapılan saldırılar sonrası, saldırıları gerçekleştirenler hakkında İnegöl Abdülhamit Han Kültür ve Eğitim Derneği, suç duyurusunda bulundu.

İnegöllüler Yunan vekil hakkında suç duyurusunda bulundu, System.String[]

MİT Başkanı Hakan Fidan ve Türk bayrağına yapılan saldırılar sonrası, saldırıları gerçekleştirenler hakkında İnegöl Abdülhamit Han Kültür ve Eğitim Derneği, suç duyurusunda bulundu.


Abdülhamit Han Kültür ve Eğitim Derneği Başkanı Turgay Yazıcı ve dernek üyeleri, vatanını bayrağını her şeyin üzerinde gören bir gençliğin yetişmesi adına, dindar bir gençliğin yetişmesi adına yunan vekil hakkında suç duyurusunda bulundu. Yazıcı yaptığı açıklamada, "Sultan Abdülhamit Han'ın Adriyatik'ten Cava adasına kadar tek devlet ve inanmış kavramını benimseyip, yeniden büyük Türkiye mücadelesinde nokta kadar dahi olsa fayda sağlayabilmek istiyoruz. Bilindiği üzere hafta içinde İsrail'de bir gazete ve gazeteci bizim MİT Müsteşarımız hakkında hadsizce açıklamalarda bulundu. Kendilerine aynen yaptıkları hadsizliği aynı şekilde iade ediyoruz. Sonuna kadar devletimizin ve milletimizin yanındayız. Milli meselelerde kendimizi görevli olarak görüyoruz. Geçtiğimiz günde bayrağımıza Yunanistan'ın hadsiz bir vekili tarafından provokasyon yapıldı. Buradan o şahıslar hakkında suç duyurusunda bulunduk" ifadelerini kullandı. - BURSA

Abdülhamit Han, Hakan Fidan, Han, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 10:25 Kaynak: İHA
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