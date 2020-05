İnegölspor Başkanı Kanar: Açıklanan kararı bekliyorduk ama biraz daha farklı bekliyorduk

TFF 2'nci Lig ekiplerinden İnegölspor'da başkan Münür Kanar, liglerin devamına yönelik alınan kararı değerlendirdi.

Birçok kulübün ciddi zarar gördüğünü dile getiren başkan Kanar, "90 kulübün bir talebi vardı 2 ve 3'üncü Lig ile ilgili. Ama bu kararlar şu anda alınmadı. TFF Başkanı Sayın Nihat Özdemir'in açıklamalarını bekliyorduk. Öncesinde Kulüpler Birliği Başkanımız ile sık sık telefonla görüştük. Açıklanan kararı bekliyorduk ama biraz daha farklı bekliyorduk" dedi.İnegölspor'un her zaman ama her zaman bir üst ligi düşünerek oynayacağını ifade eden başkan Kanar, "Bu nedenle de hedefimizden şaşmış değiliz. Bize destek lazım diye ligin başından beri sözler sarf ettik. Geldiğimiz noktayı kimse tahmin bile edemiyordu. Dün olduğu gibi bugün de aynı kararlılıkla hedefimize ilerlemek istiyoruz. Ben verilen kararın futbol camiasına hayırlar getirmesini temenni ediyorum. İnşallah İnegölspor için de en güzel ve en hayırlısı olmuştur. Kulüpler için şartlar kötüleşti. Ama biz başarılı olacağımıza inanıyoruz. Virüs nedeni ile görüşemediğimiz taraftarlarımıza ve bize destek veren gönlü güzel kardeşlerimize en yakın zamanda kavuşabilmek dileği ile sizleri çok seviyoruz" şeklinde konuştu.