İnegölspor Beşiktaş'ın orta saha oyuncusunu 1 yıllığına kiraladı - Son Dakika

İnegölspor Beşiktaş'ın orta saha oyuncusunu 1 yıllığına kiraladı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek olan İnegölspor, Beşiktaş'tan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Erdem Seçgin'i 1 yıllığına kiraladı.

İnegölspor Beşiktaş'ın orta saha oyuncusunu 1 yıllığına kiraladı, System.String[]

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek olan İnegölspor, Beşiktaş'tan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Erdem Seçgin'i 1 yıllığına kiraladı.

Kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine Futbol Şube Sorumlusu Sedat Esadi ile Basın Sözcü Ozan Can katıldı. İmza töreni sonrası konuşan Basın Sözcü Ozan Can, "Transfer çalışmalarımızın yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Erdem kardeşimizle anlaştık. Kendisi uzun yıllar Beşiktaş'ta oynadı. Kadromuza Beşiktaş'tan bir oyuncu arkadaşımızı katmanın gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Kendisine güveniyoruz. Erdem kardeşimiz genç ama tecrübeli diyebileceğimiz bir yapıya sahip. Transferin gerçekleşmesinde bizlere destek veren Beşiktaş Kulüp Başkan Ahmet Nur Çebi ile yönetim kurulu üyeleri Emre Kocadağ ve İnegöllü yönetici Mesut Urgancılar'a teşekkür ederiz. 1-2 oyuncu daha transfer etmeyi planlıyoruz. Onlar da birkaç güne netleşecek" dedi.

Erdem Seçgin ise, "Burada olduğum için çok mutluyum. İnegöllülerin bana güveni tam olsun. Ben burası için elimden gelen her şeyi yapacağım. İki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum. Hem benim için hem de İnegöl için her şey daha da güzel olacak. İnşallah yolun sonu şampiyonluk olur. Her şey için çok teşekkür ederim. Başta başkanımız olmak üzere yöneticilerimize teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - BURSA

Türkiye Futbol Federasyonu, İnegölspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 16:42 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor İnegölspor Beşiktaş'ın orta saha oyuncusunu 1 yıllığına kiraladı - Son Dakika Spor

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